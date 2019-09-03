اتهمته بالابتزاز.. هواوي تنفي مزاعم مبتكر برتغالي بسرقة أحد تصاميمه

نفت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات المزاعم التي أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن سرقتها براءات اختراع في الولايات المتحدة تخص مبتكرا برتغاليا.

وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في تصريحات المهندس روي بيدرو أوليفيرا، الذي يتهم هواوي بسرقة تصميمه لكاميرا هاتف ذكي حاصل على براءات اختراع أميركية لصنع الكاميرا البانورامية "إنفيجن 360" التي جهزت الشركة بها هواتفها.

وحسب تقرير الصحيفة الذي نشر الثلاثاء، فإن تحقيق وزارة العدل يشمل إلى جانب اتهامات أوليفيرا حالات أخرى قد تنطوي على سرقة ملكية فكرية وضم موظفين من شركات منافسة.

وقالت هواوي -في بيان لها- إن "هذه الاتهامات خاطئة". مؤكدة رفضها بشكل قاطع "مزاعم" أوليفيرا.

وتجاوزت هواوي الرد الدبلوماسي على الاتهامات، حيث جاء في البيان "تسعى الحكومة الأميركية منذ عدة أشهر للضغط على دول أخرى لحظر معدات هواوي، وهي تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لإحداث بلبلة على عملياتنا التجارية".

وأضاف "لم يتم حتى الآن إثبات أي من الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأميركية. إننا ندين بشدة مساعي الحكومة الأميركية المنسّقة لتشويه سمعة هواوي وتقويض موقعها الريادي في صناعة" الاتصالات.

واعترفت هواوي بأنها التقت أوليفيرا عام 2014، لكنها أكدت أن الكاميرا التي سوقتها عام 2017 تم رسمها وتطويرها بشكل مستقل من قبل موظفين لم يطلعوا على المعلومات الصادرة عن المصمم البرتغالي.

كما اتهمت هواوي أوليفيرا بمحاولة ابتزاز المجموعة منذ أبريل/نيسان 2018 بتهديدها بالتوجه إلى وسائل الإعلام إن لم تدفع له "مبلغا باهظا".

وتابعت "من الواضح أن أوليفيرا يحاول الاستفادة من الوضع الجيوسياسي الحالي"، معتبرة أنه ليس هناك أي "مسوغ منطقي" لتبرير التحقيق الجنائي الذي فتحته وزارة العدل الأميركية.

وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هواوي بالتجسس لحساب بكين، الأمر الذي تنفيه المجموعة. كما اتهمتها مرارا بسرقة براءات اختراع، لا سيما براءات أميركية لتسريع تطورها التكنولوجي من دون تقديم أدلة على ذلك.

وتعد هذه القضية مع هواوي أحد فصول الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.