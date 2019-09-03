قبل أيام من الكشف عنه رسميا.. تسريب المواصفات الكاملة لآيفون 11

عندما يتعلق الأمر بهاتف آيفون المقبل، فإن الإشاعات والتسريبات تأتي من مصادر عديدة، لكن عددا قليلا منها الذي يمكن الوثوق فيه، والإشاعة التي نوشك على التحدث عنها -وظهرت على الإنترنت مؤخرا- ليست من مصدر موثوق للتسريبات، لكنها تقدم معلومات مثيرة للاهتمام، وليست بعيدة عما انتشر أو توقعه المراقبون.

والمصدر -وفقا لموقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية- هو "بي سي أونلاين" (عبر موقعي "ماي درايفرز" و"جي إس إم أرينا")، وهو موقع تقني صيني نشر صورة مشابهة للصورة أدناه، ويعود أصل هذه الصورة إلى "آبل هاب"، وهو حساب على تويتر متخصص في أخبار آبل فقط، ونشرت بتاريخ 21 أغسطس/آب، كما يظهر في التغريدة أدناه التي تضم الصورة:

This year, it’s all about the cameras! If you’re upgrading this year, which model would you get? #iPhone11 pic.twitter.com/3T506bqLOH — Apple Hub (@theapplehub) August 21, 2019

وتقدم الصورة معلومات شاملة عن نماذج آيفون 11 الثلاثة (آيفون 11 الأساسي، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس)، وتوفر مواصفات لم نرها كثيرا حتى الآن؛ مثل حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وسعة التخزين وجودة الكاميرات.

وكان المحلل الشهير مينغ تشي كو تنبأ في مذكرة موجهة للمستثمرين في فبراير/شباط الماضي (ورصدها موقع ماك رومرز المعني بأخبار آبل) أن خليفة آيفون إكس آر سيحصل عل دفعة في حجم الذاكرة (رام) من ثلاثة 3 غيغابايتات إلى 4 غيغابايتات، وهو الأمر الذي تدعمه التسريبات الجديدة.

ورغم أن هذه الزيادة تعد قليلة، وعند الأخذ في الاعتبار أن آيفون إكس إس وآيفون إكس إس ماكس يضمان فقط 4 غيغابايتات من الذاكرة؛ فإنه يكون واضحا أن آبل لا تحتاج إلى مقدار ذاكرة ضخم لتوفير تجربة مستخدم فريدة.

ومع هذا، فإن التسريبات الجديدة تقترح أن يأتي الهاتفان الآخران الأقوى لآبل بزيادة في الذاكرة من 4 غيغابايتات إلى 6 غيغابايات، وهي قفزة كبيرة بحد ذاتها، رغم أنها ما تزال تحت رام حجمها 12 غيغابايتا، التي يمكن الحصول عليها في هواتف أخرى مثل سامسونغ غلاكسي إس10 ونوت 10 بلس أو هاتف ون بلس 7 برو.

غلاف هاتف آيفون 11 برو تم تسريبه في وقت سابق الشهر الماضي ويطابق صورة الهاتف المنشورة في التغريدة أعلاه (موبايل فن)

بالنسبة لسعة التخزين، تشترك جميع الطرز الثلاثة من آيفون 11 في السعة المتوسطة والقصوى، وهي 256 غيغابايتا و512 غيغابايتا، لكن خيار السعة الأصغر يختلف؛ فالطراز الأرخص من آيفون 11 يملك خيار سعة تخزين دنيا تبلغ 64 غيغابايتا، في حين يملك آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس سعة تخزين دنيا تبلغ 128 غيغابايتا.

أما بالنسبة للكاميرات، فإن التسريب الجديد ينفرد في تحديد دقتها، حيث يذكر أن جميع كاميرات الطرز الثلاثة من آيفون 11 ستأتي بدقة 12 ميغابكسلا، بما في ذلك جميع الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية. بحيث يأتي الطراز الأساسي بكاميرتين خلفيتين، ويأتي الطرازان الأكثر تقدما بثلاثة كاميرات خلفية لكل واحد.

أما بالنسبة لبقية المواصفات التي وردت في الصورة، فقد تكررت في تسريبات أو تنبؤات سابقة، لكن المثير للقلق (بالنسبة لعشاق آيفون) -وفقا لموقع تومز غايد- فهو أن تصميم آيفون 11 سيكون مشابها تماما للجيل السابق، رغم زيادة رقم الطراز.