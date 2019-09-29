فيسبوك تبدأ باختبار إخفاء عداد الإعجابات بالمشاركات

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إخفاء عدد مرات الإعجاب الذي تحصل عليه أي مشاركة منشورة على الموقع، للمستخدمين في أستراليا، في حين يمكن للمستخدم صاحب المشاركة معرفة العدد لكنه سيكون مخفيا بالنسبة للمستخدمين الآخرين الذين سيكون بمقدورهم معرفة ردود الفعل الأخرى على المشاركة.

وقال متحدث باسم فيسبوك لموقع "غيزمودو" المعنيّ بشؤون التقنية، "نحن نجري اختبارا محدودا حيث يتم جعل عدادات الإعجابات وردود الأفعال ومشاهدات الفيديو مخفية عبر فيسبوك"، وبحيث يكون الوصول إليها قاصرا على صاحب المشاركة فقط.

وأضاف أنهم سيجمعون ردود الأفعال لفهم ما إذا كان هذا التغيير سيحسّن تجارب الناس، و"إذا أثبتت التجربة أن المستخدمين يفضلون الإخفاء سيتم تطبيق هذا التغيير في كثير من الدول أو حتى تعميمه، لكن لا يوجد في الوقت الراهن جدول زمني لاختبار التغيير في دول أخرى".

وأشار موقع "تك كرنتش"، المعنيّ بشؤون التقنية إلى أن إخفاء عداد "أعجبني" على صفحات الموقع بدأ من خلال نسخة تجريبية جديدة لتطبيق "فيسبوك" في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم رصد هذه الخاصية الجديدة من خلال تحليل شفرة تطبيق "فيسبوك" للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد". وبدأ هذا الاختبار بالتوازي مع إخفاء عداد "أعجبني" على موقع التواصل الآخر "إنستغرام" بشكل تجريبي في كندا.



وأضاف أن هذا التغيير يستهدف منح المستخدمين قدرا أكبر من الحرية في التعبير الصادق عن أنفسهم دون أن يشغلوا أنفسهم بعدد الإعجابات التي سيحصلون عليها أو التي حصلت عليها مشاركات مستخدمين آخرين. وفي الوقت نفسه يكون التركيز على جودة المشاركة ومدى تعبيرها عن المستخدم أكثر من التركيز على رد فعل المستخدمين الآخرين عليها.