كيف تحمي نفسك من التجسس عبر ميكروفون جهاز أندرويد؟

تعد إمكانية تجسس الآخرين على الهواتف واحدة من أكثر المخاوف شيوعا لدى مستخدمي هواتف أندرويد. لذلك يسعى الكثير من الأشخاص إلى أخذ الاحتياطات اللازمة في ظل تعدد أشكال التجسس التي لا يمكن حصرها.

ولعل التجسس على المستخدمين عبر ميكروفون الهاتف إحدى طرق هذا التجسس، حيث يتمكن المتجسّس من سماع كل ما يقال ومعرفة نشاط المستخدم عبر الهاتف.

وهذه نصائح يمكن أن يستفيد منها مستخدم الهاتف لتجنب التجسس عليه عبر الميكرفون في نظام أندرويد، حيث تساهم هذه الأدوات في تقليل احتمال أن يتجسس عليك أحدهم وأن يخترق حياتك الخاصة بكل تفاصيلها عبر الهاتف.

مراجعة أذونات التطبيقات

تحميل أحد التطبيقات الضارة من بين الأسباب الشائعة التي تمكّن الآخرين من التجسّس على ما تقوله عبر الميكرفون الموجود على نظام أندرويد.