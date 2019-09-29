البث الحي
ابحث

إضافة تطبيق "يوتيوب ميوزيك" إلى أندرويد 10 تلقائيا

بجعل "يوتويب ميوزيك" مدمجا بنظام أندرويد لن تضطر غوغل إلى فرض وضع خدماتها الموسيقية الأخرى في أجهزة أندرويد (رويترز)
بجعل "يوتويب ميوزيك" مدمجا بنظام أندرويد لن تضطر غوغل إلى فرض وضع خدماتها الموسيقية الأخرى في أجهزة أندرويد (رويترز)

قررت شركة غوغل تعزيز وجود تطبيق البث الموسيقي المباشر "يوتيوب ميوزيك" في سوق خدمات البث الموسيقي مثل "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك" و"تيدال"، بإضافته ليكون أحد المكونات الافتراضية لنظام التشغيل "أندوريد 10" الذي تطوره.

وذكرت الشركة في رسالة عبر الإنترنت أنها ستضيف التطبيق إلى "أندرويد 10" أحدث إصدارات نظام تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، مشيرة إلى أن الأجهزة الجديدة التي ستطرح بهذا النظام ستكون مزودة بتطبيق "يوتيوب ميوزيك".

وأشار موقع "سي نت" المعني بشؤون التقنية إلى أن غوغل تعتزم إطلاق أحدث أجيال هاتفها الذكي "بيكسل 4" يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما قالت الشركة إن التطبيق سيكون موجودا أيضا مع الأجهزة الجديدة التي تعمل بالإصدار أندرويد 9.

ومع وجود "يوتيوب ميوزيك" على الأجهزة الجديدة، لن تحتاج غوغل إضافة خدماتها الموسيقية الأخرى مثل "غوغل بلاي ميوزيك" بشكل افتراضي، وسيكون على من يرغب في استخدام هذه الخدمات تنزيل التطبيق من المتجر الإلكتروني "غوغل بلاي".

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
موجود من 2010 ومستخدموه 100 مليون.. غوغل تزيل تطبيقا شعبيا من متجرها.. لماذا؟
تعرف على أهم الوظائف في أندرويد 10 الجديد
غوغل تطلق وظيفة الذكريات بتطبيق الصور
تطبيق يساعدك في التعبير عما تريد قوله برسالتك الإلكترونية
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
فيسبوك تبدأ باختبار إخفاء عداد الإعجابات بالمشاركات
واتساب ستنهي دعم عدد من الهواتف وأنظمة التشغيل بداية 2020
مع إمكانية معاقبة من يدعمها.. الولايات المتحدة لن تمدد فترة السماح لهواوي
تقرير صادم عن أمن المعلومات.. أنت أخطر على شركتك من المخترقين