واتساب ستنهي دعم عدد من الهواتف وأنظمة التشغيل بداية 2020

قررت شركة واتساب إيقاف الدعم نهائيا لمجموعة من الهواتف الذكية العاملة بواسطة نظامي أندرويد وآي أو أس.

ولا ينوي تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم تطوير إصدار من أجل هذه المنصات، لذلك اتخذ قراره بإنهاء دعم هذه الهواتف والأنظمة.

وبحسب ما قالت واتساب في صفحة الأسئلة الشائعة على موقعها، فإن المستخدمين لبعض أنظمة التشغيل القديمة لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وأدرجت الشركة الهواتف وأنظمة التشغيل التي لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير/شباط 2020، فبداية من ذلك التاريخ سيتوقف الدعم عن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد 2 و3 و7 وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل "أي أو أس".

ولن يتمكن مستخدمو جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 من استخدام التطبيق.

وأوضحت شركة واتساب أن قرارها إنهاء دعم التطبيق المملوك لفيسبوك بالنسبة لهواتف أندرويد وآيفون لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة.

ووفقا لتغريدة نشرها موقع "وابيتانفو"، فإن تطبيق واتساب لن يدعم أيضا الأجهزة التي تعمل بواسطة نظام التشغيل "أي أو أس" 8 أو الأقدم.

ويقوم تطبيق التراسل بإضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد وآي أو أس أحدث لكي تعمل بشكل صحيح، حيث إن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، مما أدى لاتخاذها قرارها بإنهاء دعم هذه الأجهزة.