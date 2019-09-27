هاتفك مليء بالتطبيقات غير المستخدمة؟ تعرف إلى تأثيرها عليك وعلى جهازك

غالبا ما يثبت أصحاب الهواتف الذكية الكثير من التطبيقات على أجهزتهم الجوالة أكثر مما يستخدمونه بالفعل، غير أن الخبراء يحذرون من مخاطر التطبيقات غير الضرورية على خصوصية البيانات.

قال ألكسندر فوكشيفيتش من شركة أمان تكنولوجيا المعلومات "أفيرا"، إنه يمكن للتطبيقات أن تؤثر سلبا على أداء الهاتف الذكي تبعا لطراز الجهاز.

وأضاف "عندما يقوم المستخدم بتثبيت التطبيقات، فيجب أن يضع في اعتباره أنها تقوم بالكثير من المهام في الخلفية؛ فمثلا تستعلم تطبيقات الطقس والأخبار عن التغييرات والتحديثات باستمرار".

ويحدث ذلك مع التطبيقات التي لم يتم فتحها أو التي لا تظهر في مدير المهام، وعند وجود الكثير من التطبيقات التي تعمل في الخلفية، فإن ذلك يبطئ عمل الهاتف الذكي ويؤثر سلبا على فترة تشغيل البطارية.

وغالبا لا يكون المستخدم على دراية بالبيانات التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها في الخلفية.

وأوضح كريستيان فونك من شركة أمان تكنولوجيا المعلومات "كاسبرسكي لاب"، أن بعض التطبيقات تحاول الوصول إلى البيانات التي لا علاقة لها بوظائفها، فمثلا قد يحاول تطبيق الكشاف الضوئي الوصول إلى جهات الاتصال المخزنة بالهاتف الذكي.

وحذر كريستيان فونك من خطورة ذلك، حيث يمكن أن تصل المعلومات الشخصية إلى أطراف ثالثة، ويتم استغلالها في الأعمال الإجرامية.

فمثلا يمكن إساءة استعمال بيانات جهات الاتصال الخاصة في جعل رسائل التصيّد تبدو أكثر واقعية، وتجعل المستخدم يفتح المرفقات أو ينقر على الروابط المشبوهة في رسائل تصيد البيانات.