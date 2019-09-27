بينما تتصاعد الانتقادات.. أمازون تجد الحل لتشريع تقنية التعرف على الوجوه

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس إن شركته تعمل على تطوير مجموعة من القوانين لتنظيم تكنولوجيا التعرف على الوجه التي تخطط لمشاركتها مع المشرعين الفدراليين.

ونشرت الشركة في فبراير/شباط الماضي إرشادات قالت إنها تأمل أن يفكر المشرعون في سنها، وقد واجهت أمازون انتقادا متصاعدا بشأن تقنية التعرف على الوجه المثيرة للجدل، التي يطلق عليها أمازون ريكوجنيشين (Amazon Rekognition).

وقال بيزوس للصحفيين في أعقاب مؤتمر أمازون السنوي للأداة في سياتل الأربعاء الماضي، إن أمازون تتخذ الآن خطوة متقدمة.

وأضاف أن فريق السياسة العامة في أمازون يعمل بالفعل على تطوير وتنظيم سياسات تقنية التعرف على الوجه، وتابع بيزوس ردا على سؤال أحد المراسلين "من المنطقي تنظيم ذلك".

وتعتمد الفكرة على كتابة أمازون مسودة خاصة بها لما تعتقد أنه ينبغي أن يبدو عليه التشريع الفدرالي، وبعد ذلك سوف تحث المشرعين على تبني السياسة التي طورتها.