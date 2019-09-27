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بصورة دودل لشعاره الأول.. محرك البحث غوغل يحتفل بعيد ميلاده 21

صورة لخدمة دودل تحتفل بذكرى تأسيس محرك البحث غوغل الـ21 (غوغل)
صورة لخدمة دودل تحتفل بذكرى تأسيس محرك البحث غوغل الـ21 (غوغل)

احتفل أشهر محركات البحث في العالم بالذكرى الـ21 لتأسيسه، حيث غيّر شعاره إلى صورة دودل لجهاز حاسوب قديم يظهر عليه شعار المحرك القديم.

وأطلقت خدمة محرك البحث غوغل رسميا يوم 27 سبتمبر/أيلول 1998 من قبل لاري بيج وسيرجي برين اللذين كانا يدرسان في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا.

ويعتبر محرك البحث غوغل واحدا من أكثر المواقع زيارة عالميا، كما أن شركة ألفا بيت صاحبة المحرك من أكبر أربع شركات تكنولوجيا في العالم.

المصدر : مواقع إلكترونية
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