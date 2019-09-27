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دون إبداء الأسباب.. غوغل تلغي 46 تطبيقا لمطور صيني من متجرها

غوغل تحاول مراقبة التطبيقات لبناء نظام سليم للمستخدمين والمطورين على متجرها (غيتي)
غوغل تحاول مراقبة التطبيقات لبناء نظام سليم للمستخدمين والمطورين على متجرها (غيتي)

حذفت شركة غوغل عشرات التطبيقات للمطور الصيني الكبير آي هاندي دفعة واحدة دون تقديم أي تفسير، وفق ما أفاد به موقع بزفيد يوم الخميس.

وذكر موقع بزفيد أن التطبيقات الـ46 المحذوفة تم تنزيلها عشرات الملايين من المرات، وهي تطبيقات متنوعة ما بين تطبيقات الأبراج  والأمان، ومرشحات (فلاتر) كاميرا السيلفي.

وكان تطبيق الفلتر المسمى "سويت كاميرا" من أشهر البرامج التي حذفت، حيث تم تنزيله حوالي 50 مليون مرة.

ورفض متحدث باسم غوغل توضيح سبب إزالة التطبيقات عند سؤاله من قِبل بزفيد، لكنه أكد أن الشركة بدأت تحقيقا في الحادثة.

وقال سيمون تشو المدير التنفيذي لشركة آي هاندي إن الإزالة كانت مفاجأة للشركة، وقال "إنه إجراء غير متوقع من وجهة نظرنا. نحن نحاول معرفة الأسباب، ونأمل في أن تعود التطبيقات إلى متجر غوغل في أقرب وقت ممكن".

وتواصل غوغل في السنوات الأخيرة تحسين السياسات لبناء نظام سليم للمستخدمين والمطورين على متجرها.

المصدر : مواقع إلكترونية
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