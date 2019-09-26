منها خاتم ونظارة ذكيان.. أبرز ما عرضته أمازون في مؤتمرها

وهذه أهم المنتجات التي تطرقت لها خلال المؤتمر:

1- نظارات إيكو: مساعدك الشخصي فوق عينيك

لا تعتبر نظارات أمازون الجديدة نسخة مكررة عن نظارات غوغل الغريبة ولا هي جزء من نظارات سناب، فهي لا تحتوي على كاميرا أو شاشة عرض، وإنما مجرد مساعد أليكسا مدمج في إطار نظارة بحيث يمكنك التحدث إليه أينما كنت.

سعر النظارة المبدئي 179 دولار مع محدودية الكمية وحصرها بالطلبات المسبقة.

تمثل النظارات أحد المنتجات التي كشفت عنها أمازون كمنتجات تجريبية لليوم الأول في مؤتمرها، وتقول أمازون إنها طريقة جديدة للحصول على منتجات جديدة بحجم محدود لتلقي ملاحظات حقيقية من العملاء، وإذا لاقت استحسانهم ستضاعف إنتاجها.

نظارة أمازون تختلف عن نظارة غوغل السابقة (رويترز)

2- خاتم إيكو: خاتم للتحكم بالتقنية

عرضت أمازون خاتم إيكو الذي يحتوي على ميكروفونين ينشطان عن طريق زر مدمج في الخاتم وهو نوع من الأجهزة المساعدة التي تنبهك للمكالمات والرسائل الواردة، ولذلك يجب ربطها بهاتف ذكي.

ويمكن تعيين المكالمات والرسائل المهمة بحيث لا ينبهك الخاتم لجميع المكالمات والرسائل الواردة، كما يمكن الرد على المكالمات من خلاله دون الحاجة لحمل الهاتف (هل سنبدأ بمشاهدة أشخاص يتحدثون مع خواتمهم؟).

يمكن شراء الخاتم من خلال الطلب المسبق من أمازون بمبلغ 100 دولار، ويرتفع هذا السعر إلى 130 دولارا عند انتهاء الفترة التمهيدية.

خاتم أمازون يمكنه تنبيهك للمكالمات والرسائل المهمة (أمازون)

3- مكبرات الصوت إيكو: أمازون دخلت عالم المكبرات المتخصصة

تنوي أمازون من خلال مكبرات إيكو دخول عالم المكبرات الصوتية الاحترافية وربما منافسة علامات كبوز وسوني في هذا المجال، ومما يعزز هذا الاعتقاد هو سعر الطرح الأولي المصمم بشكل مقصود لاستهداف مشترين يركزون على الصوت بشكل أساسي.

ومثل السماعات الذكية من آبل وغوغل، فإن مكبرات إيكو قادرة على "قراءة غرفتك" باستخدام الميكروفونات المدمجة، كما أن الصوت الذي تصدره مصمم لينتشر بشكل ثابت حول الغرفة.

تتوفر المكبرات الجديدة للطلب المسبق اعتبارا من اليوم، وتبدأ من 200 دولار.

4- سماعات الأذن إيكو: ما الجديد مقارنة بسماعات الأذن من آبل؟

لا تختلف سماعات الأذن اللاسلكية من أمازون عن منافستها من آبل، ولكن الشيء الرئيسي الذي قد يميزها عن آبل هو السعر: حيث تبدأ سماعات إيكو عند 130 دولارا مقابل 160 دولارا لسماعات آبل.

وهناك ميزة أخرى مهمة، حيث تعمل سماعات أمازون إيكو مع أي مساعد صوتي في هاتفك، وستضيف أيضا مساعد أليكسا إذا كنت تفضل ذلك. ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في أكتوبر/تشرين الأول.

سماعات أمازون تتميز بدمجها مع أي مساعد رقمي على هاتفك (أمازون)

5- فرن إيكو: الطبخ أسهل مع فرنك الذكي

قدمت أمازون فرنها الذكي الذي يدمج وظائف عدة، فهو ميكرويف وفرن حراري وجهاز قلي بالهواء الساخن، كلها في جهاز واحد.

وتقول أمازون إن لديها إعدادات مسبقة مضمنة تعمل على أتمتة بعض عمليات الطهي، حيث يمكنك الطلب فقط من مساعدك الذكي أليكسا طهي الأطعمة الشائعة باستخدام العشرات من الإعدادات المسبقة التي تم اختبارها وضبطها بعناية. وستخبرك أليكسا بموعد تحريك الطعام أثناء الطهو وإعلامك عند الانتهاء.

فرن أمازون الذكي يساعدك في عملية الطبخ (أمازون)

إلى جانب ما سبق عرضت الشركة منتجات أخرى مثل جرس أمازون للباب الذي هو عبارة عن كاميرا مدمجة بجرس الباب تسجل التحركات خارج باب منزلك.

كما أطلقت أيضا "إيكو غلو" للأطفال وهو جهاز يستعمل مساعد أليكسا للتحكم بأضواء خاصة تظهر من الجهاز تناسب نشاطات الأطفال كإضاءة مخصصة للعب وإضاءة مخصصة للنوم.