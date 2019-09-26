ثغرة تحول تطبيقاتك إلى أدوات للتجسس عليك

ربما تعلم أن تطبيقاتك تطلب الإذن للاستفادة من كميات كبيرة من البيانات، فتطلب معلومات الجهاز، مثل هويات المعلنين التي تستخدمها الشركات لإنشاء ملفات تعريف تسويقية. وهناك أيضا بيانات تطلبها الشركات بشكل مباشر عبر نافذة منبثقة، مثل الاطلاع على قائمة جهات الاتصال أو سجل الكاميرا، ثم هناك طلبات التتبع على غرار الوصول إلى الميكروفون أو أداة تحديد الاتجاهات أو بيانات تعقب الموقع.

وفي مقاله الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال الكاتب تشارلي إن ما قد لا تعرفه أنه بتنزيل هذه التطبيقات والدخول في عقود معها -من خلال الموافقة على شروط الخدمة واستخدام التطبيق- فإنك أيضا تعرض معلوماتك الحساسة لعشرات شركات التقنية والشبكات الإعلانية الأخرى وسماسرة البيانات. وفي بعض الأحيان فإنك تشارك معلوماتك مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، وفي أوقات أخرى مع شركات صغرى لم تسمع بها من قبل.

في الواقع، ترسل هذه البيانات أو تسرب عبر تكنولوجيا حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK). ونظرا لأنها مفيدة جدا لمطوري التطبيقات، تُضمَّن مجموعة أدوات تطوير البرمجيات داخل آلاف التطبيقات بمختلف أنواعها.

فعلى سبيل المثال، تمتلك فيسبوك وغوغل وأمازون حزمة أدوات تطوير برمجيات تحظى بشعبية كبيرة وتسمح للتطبيقات الصغيرة بالتواصل مع المنصات الإعلانية للشركات الكبرى، أو المساعدة في توفير تحليلات حول كثافة الحركة على موقع الويب أو الهياكل الأساسية للدفع.