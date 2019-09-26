النرويج دعمتها.. هواوي تعلن استغناءها عن أميركا

قال مؤسس شركة هواوي الرئيس التنفيذي للشركة رين زهانغفي اليوم الخميس إن الشركة تنتج بالفعل محطات الجيل الخامس خالية من المكونات الأميركية وتخطط لزيادة الإنتاج في العام المقبل، بينما أعلنت النرويج عن عدم عزمها استبعاد الشركة الصينية من بناء شبكة اتصالات الجيل الخامس بالبلاد.

وستقوم هواوي بإنتاج خمسة آلاف محطة من محطات اتصالات الجيل الخامس شهريا، وتخطط الشركة في العام المقبل لإنشاء حوالي 1.5 مليون محطة، على حد تعبير رين خلال المنتدى.

وتعد هواوي -أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات- وهي مدرجة في القائمة السوداء التجارية للولايات المتحدة منذ شهر مايو/أيار بسبب مخاوف من أن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس. وقد نفت الشركة مرارا هذه الادعاءات، ولكنها اتخذت خطوات لتقليل هذا الحظر.

وحالت العقوبات الأميركية دون وصول هواوي إلى التقنيات الأساسية في الولايات المتحدة. فأحدث إصدار من هاتف مات 30 الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي في أوروبا، لن يأتي مع خدمات غوغل.

وقال زهانغفي "لقد أجرينا الاختبار في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، ومن أكتوبر/تشرين الأول سنبدأ الإنتاج على نطاق واسع، بمعدل خمسة آلاف وحدة في الشهر"، وأضاف "وبالتالي فإن طاقتنا الإنتاجية هذا العام ستكون ستمئة ألف وحدة، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.5 مليون في العام المقبل".