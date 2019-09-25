ماذا تعرف عن واي فاي 6؟ وهل تستحق الاهتمام؟.. هذا دليلك لفهمها

يبدو أن التحديث الجديد للشبكات اللاسلكية يبشر بمستقبل تكون فيه أجهزة عديدة قادرة على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع من ذي قبل.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "وايرد" الأميركية في نسختها البريطانية، ذكرت الكاتبة دافني لو برانس أن منظمة اتحاد الواي الفاي (Wi-Fi Alliance)، التي تتولى ترخيص أجهزة واي فاي، قد قررت جعل الشبكات اللاسكلية أسهل للاستيعاب من خلال تغيير أسماء المعايير المختلفة لهذه التقنية، لذلك بدلا من الحديث عن معيار 802.11b، الذي كان المعيار الأول لتقنية واي فاي وصدر في 1999، يمكننا الآن القول واي فاي 1.

ولهذا فإن واي فاي 6 هي المرة السادسة التي يطور فيها معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (المنظمة الدولية التي تضع معايير صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية) تقنيته للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) ويصدر معيارا جديدا لها هو 802.11ax، الذي أصبح اسمه واي فاي 6.

ومن المتوقع أن يساعد هذا التحديث في تحسين سرعة شبكة الواي فاي. وعلى الرغم من أنه ليس جاهزا بعد كي يتم تبنيه على نطاق واسع، فإنه تم إصدار بعض الأجهزة المتوافقة معه.

ما الذي يدفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية؟

من الناحية النظرية فإن شبكة واي فاي 6 ستقلل من الوقت الذي تقضيه في توصيل وفصل جهاز التوجيه الخاص بك لتحميل فيلم. وقد بين المحلل في شركة "غارتنر"، بيل مينيزيس أن "الشبكة ستوفر بيئة عالية الكثافة، حيث يمكن للعديد من الأجهزة استخدام نقطة الوصول اللاسلكية نفسها".

ووفقا للمحللين المختصين في مجال التكنولوجيا، ستكون شبكة واي فاي 6 أسرع بنسبة 30% من شبكة واي فاي 5. وقد تمكن فريق من المحللين في موقع "سي نت" بقياس سرعة قدرت بحوالي 1320 ميغابايتا في الثانية، وهذا أكثر بكثير مما تحتاجه معظم الأجهزة كي تعمل.

لن يؤثر هذا التحديث على شبكات خمسة غيغاهيرتزات التي تقوم بإرسال البيانات بشكل سريع فقط، بل سيجعل شبكات 2.4 غيغاهيرتز أسرع من ذي قبل، علما بأنها عادة ما تكون بطيئة للغاية.

ما الخاصية المميزة لهذه التقنية؟

ستقوم شبكة واي فاي 6 بإرسال البيانات بشكل أكثر كفاءة وأكثر سرعة، فإذا كانت هناك نقطة وصول لاسلكي مثل جهاز التوجيه (router) وهاتف ذكي، فستقوم الشبكة الجديدة بإرسال جميع البيانات في عملية واحدة، فضلا عن إيصالها إلى مزيد من المستخدمين دفعة واحدة.

وأضافت الكاتبة أن شبكة واي فاي ستتوافق مع تكنولوجيا الوصول المتعدد لقسم التردد المتعامد، التي تتيح لها تقسيم عرض النطاق الترددي بين مختلف القنوات الفرعية.