‫صندوق حاسوب جديد من آيروكول

أعلنت شركة "آيروكول" (Aerocool) عن ‫إطلاق صندوق حاسوب جديد منخفض التكلفة ومزود بإضاءة آر جي بي (RGB).

‫وأوضحت الشركة التايوانية أن صندوق الحاسوب سايلون ميني Cylon Mini الجديد يتيح ‫إمكانية تركيب العديد من الأقراص الصلبة، حيث يمكن تركيب اثنين من ‫الأقراص الصلبة 3.5 بوصات وثلاثة أقراص صلبة 2.5 بوصة.

ويتيح صندوق الحاسوب سايلون ميني الجديد إمكانية تركيب اللوحة الرئيسة بحجم Micro-ATX وMini-ITX مع ‫إمكانية تركيب بطاقة رسوميات بطول يصل إلى ثلاثين سم ومروحة معالج بارتفاع 14.7 سم بحد أقصى.

‫وأشارت الشركة التايوانية إلى أنه لا يمكن تركيب وحدات التشغيل الضوئية ‫بصندوق الحاسوب الجديد المزين بأشرطة آر جي بي (RGB) في الجزء الأمامي، مع تصنيع ‫الجوانب من اللدائن البلاستيكية وليس من الزجاج المقوى.

‫وقد قامت شركة آيروكول بتركيب مروحة ثمانين ملم على الجانب الخلفي، كما أنه ‫يمكن تركيب اثنين من المراوح 12 سم على الجانب الأمامي بشكل إضافي، وفي ‫داخل صندوق الحاسوب سايلون ميني تخلت الشركة التايوانية عن التقسيم ‫المعتاد بين وحدة الإمداد بالطاقة ATX بطول 18 سم وبقية المكونات.

‫وتضم اللوحة الأمامية بصندوق الحاسوب الجديد منفذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0، ‫بالإضافة إلى منافذ الصوت المعتادة ومفتاح للتحكم بإضاءة آر جي بي (RGB).

‫وأعلنت شركة آيروكول أن سعر صندوق الحاسوب سايلون ميني الجديد يبلغ حوالي خمسين دولارا.