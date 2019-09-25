صندوق حاسوب جديد من آيروكول
أعلنت شركة "آيروكول" (Aerocool) عن إطلاق صندوق حاسوب جديد منخفض التكلفة ومزود بإضاءة آر جي بي (RGB).
وأوضحت الشركة التايوانية أن صندوق الحاسوب سايلون ميني Cylon Mini الجديد يتيح إمكانية تركيب العديد من الأقراص الصلبة، حيث يمكن تركيب اثنين من الأقراص الصلبة 3.5 بوصات وثلاثة أقراص صلبة 2.5 بوصة.
ويتيح صندوق الحاسوب سايلون ميني الجديد إمكانية تركيب اللوحة الرئيسة بحجم Micro-ATX وMini-ITX مع إمكانية تركيب بطاقة رسوميات بطول يصل إلى ثلاثين سم ومروحة معالج بارتفاع 14.7 سم بحد أقصى.
وأشارت الشركة التايوانية إلى أنه لا يمكن تركيب وحدات التشغيل الضوئية بصندوق الحاسوب الجديد المزين بأشرطة آر جي بي (RGB) في الجزء الأمامي، مع تصنيع الجوانب من اللدائن البلاستيكية وليس من الزجاج المقوى.
وقد قامت شركة آيروكول بتركيب مروحة ثمانين ملم على الجانب الخلفي، كما أنه يمكن تركيب اثنين من المراوح 12 سم على الجانب الأمامي بشكل إضافي، وفي داخل صندوق الحاسوب سايلون ميني تخلت الشركة التايوانية عن التقسيم المعتاد بين وحدة الإمداد بالطاقة ATX بطول 18 سم وبقية المكونات.
وتضم اللوحة الأمامية بصندوق الحاسوب الجديد منفذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0، بالإضافة إلى منافذ الصوت المعتادة ومفتاح للتحكم بإضاءة آر جي بي (RGB).
وأعلنت شركة آيروكول أن سعر صندوق الحاسوب سايلون ميني الجديد يبلغ حوالي خمسين دولارا.