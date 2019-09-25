‫سماعة لاسلكية للاستخدامات الشاقة من أوربانيستا

أطلقت شركة أوربانيستا Urbanista سماعة الرأس ‫اللاسلكية أثينس Athens المخصصة للاستخدامات الشاقة.

‫وأوضحت الشركة السويدية أن السماعة اللاسلكية "أثينس" Athens الجديدة تتمتع ‫بمقاومة جيدة للماء والأتربة وفقا لفئة الحماية IP67.

‫كما تدعم السماعة الجديدة تقنية بلوتوث 5.0 ونظام التحكم بالأوامر ‫الصوتية عن طريق أبل Siri وغوغل Now.

‫وتتمتع السماعة اللاسلكية بفترة تشغيل تصل إلى 32 ساعة، في حين يضمن ‫التصميم الرقيق والوزن الذي لا يتعدى خمسة غرامات، راحة فائقة عند ‫ارتدائها.

‫وتتوفر السماعة "أثينس" Athens باللون الأسود Midnight، وبسعر حوالي 120 يورو (132 دولارا).