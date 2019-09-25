سماعة لاسلكية للاستخدامات الشاقة من أوربانيستا
أطلقت شركة أوربانيستا Urbanista سماعة الرأس اللاسلكية أثينس Athens المخصصة للاستخدامات الشاقة.
وأوضحت الشركة السويدية أن السماعة اللاسلكية "أثينس" Athens الجديدة تتمتع بمقاومة جيدة للماء والأتربة وفقا لفئة الحماية IP67.
كما تدعم السماعة الجديدة تقنية بلوتوث 5.0 ونظام التحكم بالأوامر الصوتية عن طريق أبل Siri وغوغل Now.
وتتمتع السماعة اللاسلكية بفترة تشغيل تصل إلى 32 ساعة، في حين يضمن التصميم الرقيق والوزن الذي لا يتعدى خمسة غرامات، راحة فائقة عند ارتدائها.
وتتوفر السماعة "أثينس" Athens باللون الأسود Midnight، وبسعر حوالي 120 يورو (132 دولارا).