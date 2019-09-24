حين يتم حجب المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي.. هكذا تتخطى الحجب

وبسبب اختلاف أساليب الحجب، فإن وسائل تجاوزه أيضا تختلف وتتنوع. وفي بعض الأحيان، قد يضطر المستخدم للاستعانة بأكثر من أداة للوصول إلى مبتغاه. ونظرا لكثرة الحلول فإننا سنستعرض هنا أيسرها وأكثرها شيوعا:

مواقع إلكترونية لتخطي الحجب

"بروكسفري" (proxfree.com) و"هايد مايآس" (hidemyass.com) من المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات فتح المواقع المحجوبة، وعند الدخول إلى أحدهما يكتب المستخدم رابط الموقع المحجوب لتقوم الأداة بتجاوز حجبه وعرض محتوياته، لكن هذه الطريقة قد لا تنجح إذا كان الموقعان المذكوران محجوبان أصلا.

محرك بحث غوغل

عند التوجّه لمُحرّك بحث غوغل وكتابة عبارة بحث لتقرير منشور مثلا في موقع محجوب، فسيظهر سهم إلى جانب نتيجة البحث، وعند النقر عليه يظهر خيار بعنوان نسخة مخبأة (Cached)، وبالضغط عليه يتم نقل المستخدم إلى نسخة مؤرشفة داخل خوادم غوغل للتقرير نفسه بالإمكان قراءتها؛ لكن هذه الطريقة لا تعمل إذا تم استخدام الحجب بحسب كلمة معينة ضمن الرابط.

متصفحات الويب وإضافاتها لتصفح آمن

هوتسبوت شيلد (HotSpot Shield)

يُمكن الاستعانة بإضافات المُتصفّحات في حال لم تنجح الحلول السابقة، وأشهرها "هوتسبوت شيلد" المتوفّرة لمتصفّحي غوغل كروم وفايرفوكس. كما توفّر الشركة تطبيقات لجميع أنظمة التشغيل بما في ذلك "ويندوز"، و"ماك أو إس"، و"أندرويد"، و"آي أو إس".

تثبيت الإضافة في المُتصفّح من شأنه تسهيل عملية تجاوز الحجب، فبعد التثبيت ستظهر أيقونتها بعد شريط العنوان، وبمجرد الضغط عليها واختيار "اتصال" تبدأ عملية تأمين الاتصال وتشفير جميع البيانات، حيث يتحوّل لون الأيقونة من البرتقالي إلى الأخضر للدلالة على أن الاتّصال مؤمّن؛ وهذا لا يسمح بتجاوز الحجب فقط، بل بحماية خصوصية المُستخدم أثناء تصفّح الإنترنت.

أوبرا في نسخته الجديدة يوفر دعما للشبكات الافتراضية الخاصة دون الحاجة إلى تثبيت أي إضافة (مواقع التواصل)

أوبرا (Opera)

يوفر متصفح أوبرا بنسخته الجديدة شبكات افتراضية خاصّة "في بي إن" دون الحاجة لتثبيت أي إضافة، وهو متوفر لجميع أنظمة تشغيل الحاسوب.

وبعد تثبيت المُتصفّح يتم التوجه إلى التفضيلات (Preferences)، وبعدها يتم اختيار الخصوصية والأمان (Privacy & Security)، وأخيرا تفعيل خيار "في بي إن".

الخطوات السابقة ستؤدّي لظهور زر جديد قبل شريط العنوان باسم "في بي إن"، وبالضغط عليه تبدأ عملية تأمين الاتصال ويتحوّل لون الزر من الرمادي إلى الأزرق دلالة على عمله.

المميز في متصفح "أوبرا" وأداته هو وجود أكثر من خادم، وبالتالي حتى إن قام المزود بحجب خادم، تبقى هناك احتمالية للاستفادة من بقية الخوادم التي تتغير باستمرار.

تور (Tor)

تقدم أداة تور مستوى حماية عاليا جدا، فهي تستخدم أيضا للوصول إلى الشبكة العميقة (Deep Web)، والشبكة المظلمة (Dark Web)، كما تقدم متصفحا آمنا مبنيا على نسخة من فايرفوكس.

يحتاج المستخدم فقط إلى تحميل الأداة وتشغيلها لتبدأ عملية التشفير بشكل كامل، فبعد الضغط على زر "اتصال" يتم تشغيل متصفح الأداة الذي من خلاله يمكن تصفح الإنترنت بمأمن عن أعين الرقابة.

وإلى جانب ما سبق، توجد طرق أخرى لتخطي الحجب مثل استخدام البروكسي، وتغيير خادم النطاق؛ واستخدام هاتين الطريقتين ليس بسهولة الطرق السابقة، لذلك تجاهلناها هنا.

تطبيقات للهواتف الذكية لفتح المواقع المحجوبة

تجاوز الحجب لا يقتصر على الحواسيب، حيث تتوفر العديد من تطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح للمستخدمين فتح المواقع المحجوبة.

"أوبرا في بي إن" (Opera VPN)

وهو تطبيق مجاني يقوم بتأمين اتصال المستخدم ومساعدته على تجاوز الحجب أثناء تصفح الإنترنت.

"بيور في بي إن" (PureVPN)

يسمح هذا التطبيق للمستخدم -لقاء اشتراك شهري بسيط- اختيار الدولة التي يتصفح منها، وبالتالي عند استخدام خدمات مثل "نتفليكس" -على سبيل المثال لا الحصر- يُمكن الوصول للمحتوى الخاص بالولايات المتحدة الأميركية أو الشرق الأوسط من خلال تحديد الدولة المطلوبة من القائمة.

"تانل بير" (TunnelBear) و"سايبر غوست" (CyberGhost)

وهي حلول توفر اشتراكا مجانيا محدودا، لكنها في نفس الوقت توفر برنامجا لضمان حقوق المستخدم وإمكانية استعادة أمواله في حال عدم عمل الخدمة بالشكل الأمثل.