على رأسها فيسبوك.. مستخدمو مواقع التواصل في مصر يواجهون صعوبات في استخدامها

محمد سيف الدين-القاهرة

تعرض عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم، وخاصة محافظة السويس، لعملية حجب جزئي لموقعي تويتر وفيسبوك.

وقال عدد من المستخدمين للجزيرة نت في السويس إن تطبيقي "ماسنجر" و"تويتر" غير متاحين بشكل كامل، ويواجهون صعوبة في استخدامهما بشكل طبيعي.

تويتر من browser مش شغال من app شغال...بداية حجب؟! — ? (@TheSamehOrabi) September 23, 2019

ي جماعه .. we واتصالات عاملين حجب ل ماسنجر ليه — محمد?? (@mooo1042001) September 23, 2019

ويأتي ذلك بالتزامن مع حجب موقعي بي بي سي البريطاني والحرة الأميركي بسبب تغطيتيهما للمظاهرات التي اندلعت في اليومين الماضيين المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأمس رصد موقع "نت بلوكس" (المعني بالحقوق الرقمية) حجب تطبيق "ماسنجر" بمصر وفرض قيود على الوصول إليه لدى عدد من المستخدمين.

وأوضح الموقع أن اثنين من مزودي الاتصالات في مصر قاما الأحد بتعطيل "واسع النطاق" لإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات والمواقع الإخبارية.

Confirmed: Facebook Messenger, BBC News and social media CDN servers restricted in #Egypt by leading providers amid demonstrations against government corruption; incident ongoing #KeepItOn



?? https://t.co/MId8ABwkjf pic.twitter.com/ZVIZd7BhRs — NetBlocks.org (@netblocks) September 22, 2019

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر نحو 513 موقعا، وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير (مجتمع مدني).

استعدوا

الحكومه بتعمل بلوك لسيرفرات مواقع التواصل الاجتماعي. https://t.co/sAhVQt0qE9 — Ahmed Gamal Ziada (@AGamalZiada) September 22, 2019

ويترافق هذه الحجب مع دعوات إلى مليونية يوم الجمعة المقبل أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي بمواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة، برحيل السيسي.