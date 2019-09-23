على رأسها فيسبوك.. مستخدمو مواقع التواصل في مصر يواجهون صعوبات في استخدامها
تعرض عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم، وخاصة محافظة السويس، لعملية حجب جزئي لموقعي تويتر وفيسبوك.
وقال عدد من المستخدمين للجزيرة نت في السويس إن تطبيقي "ماسنجر" و"تويتر" غير متاحين بشكل كامل، ويواجهون صعوبة في استخدامهما بشكل طبيعي.
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ويأتي ذلك بالتزامن مع حجب موقعي بي بي سي البريطاني والحرة الأميركي بسبب تغطيتيهما للمظاهرات التي اندلعت في اليومين الماضيين المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأمس رصد موقع "نت بلوكس" (المعني بالحقوق الرقمية) حجب تطبيق "ماسنجر" بمصر وفرض قيود على الوصول إليه لدى عدد من المستخدمين.
وأوضح الموقع أن اثنين من مزودي الاتصالات في مصر قاما الأحد بتعطيل "واسع النطاق" لإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات والمواقع الإخبارية.
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ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر نحو 513 موقعا، وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير (مجتمع مدني).
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ويترافق هذه الحجب مع دعوات إلى مليونية يوم الجمعة المقبل أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي بمواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة، برحيل السيسي.
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