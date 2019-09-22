تنصحك باستشارة الطبيب قبل استعماله.. فيديو لسامسونغ يوضح كيف تتعامل مع هاتفها القابل للطي

طلبت شركة سامسونغ الكورية من المستخدمين عبر فيديو على موقعها في يوتيوب توخي الحذر الشديد عند استخدام هاتفها القابل للطي غالاكسي فولد.

وكانت سامسونغ قد أجلت إصدار هاتفها القابل للطي لإصلاح مشاكله بعد أن ظهرت مشاكل عدة مبكرا عند طرح مجموعة أولية للزبائن.

ويبدو أن العملاق التكنولوجي الكوري ما زال غير متأكد من قدرة جهازه على تحمل طرق الاستخدام المختلفة، ويريدك أن تهتم بالجهاز إذا اشتريته.

وقد نشرت سامسونغ فيديو جديدا كدليل للمستخدم يوضح كيفية استخدام الجهاز، حيث يوضح ميزات الطراز مع إرشادات حول ما يجب القيام به وما لا يجب فعله عند التعامل معه.

يبدأ الفيديو بالتذكير بأن شاشة هاتف فولد قابلة للحماية ولا تحتاج إلى فيلم إضافي، إذ إن أحد الأسباب وراء تلف الوحدات المبكرة كان بسبب قيام المراجعين بإزالة تلك الطبقة، وينصح الفيديو المشترين المحتملين بـ"استخدام لمسة خفيفة".

بعد ذلك، يوضح الفيديو أن فولد قد تم تصميمه بعمود مفصلي "مستوحى من مفاصل ميكانيكا الساعات"، وأنه يجب عليك إبقاؤه خاليًا من الماء والغبار. ولكن ليس من الواضح تماما كيف تتوقع منك الشركة تحقيق ذلك.

وتوضح الشركة أن الجهاز يستخدم مغناطيسات ذات وضع إستراتيجي للحفاظ على أمانه عند طيه. لهذا السبب، وفقًا لشركة سامسونغ، لا ينبغي وضعه قرب المفاتيح أو العملات التي يمكن أن تتلفه.

كما لا ينبغي أيضًا إبقاء الجهاز بالقرب من بطاقات الخصم أو الائتمان، مما يعني أنه لا يمكنك تركه في حقيبتك أو بجانب محفظتك.

وحذرت سامسونغ من أنك قد ترغب في استشارة طبيبك قبل الاستخدام إذا كان لديك جهاز طبي مزروع في جسمك.

بعد كل هذه التحذيرات قد يتساءل المستخدم لماذا يجب أن أدفع 2000 دولار ثمن هاتف لا يتحمل الاستخدام اليومي؟