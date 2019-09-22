بالفيديو.. حوّل هاتفك الذكي لحاسوب محمول ولوحي بهذه الأداة

أعلنت شركة لوزنغ ذي وايرز (LosingtheWires) عن إطلاق وحدة تشغيل سمارت دوك 15 تتش الجديدة، التي تحوّل الهاتف الذكي المتوافق معها إلى جهاز حاسوب لوحي (لاب توب) 2 في 1 من فئة الموديلات القابلة للتحويل، مثل جهاز مايكروسوفت سيرفس، وتدعم وحدة التشغيل الجديدة العديد من هواتف سامسونغ وهواوي وهونور.

وتتكون وحدة سمارت دوك من لوحة مفاتيح لاسلكية تعمل بتقنية البلوتوث وشاشة وحامل، بالإضافة إلى الكابلات والشواحن اللازمة، وتعمل الشاشة قياس 15.6 بوصة بدقة 1920×1080 بكسلا، كما أنها تدعم عملية الإدخال المتزامن للبيانات بما يصل إلى عشرة أصابع.

وتدعم وحدة التشغيل الجديدة هواتف سامسونغ أس8 و9 و10، ونوت8 و9 و10 مع استعمال برنامج دكس (DeX) لسامسونغ، بالإضافة إلى العديد من الهواتف الذكية الأخرى من شركة هواوي وهونور، ويمكن توصيل الهواتف الذكية الأخرى عن طريق منفذ يو أس بي-سي.