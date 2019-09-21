فانتيكس تطلق صندوق الحاسوب إيكليبس بي 360 إكس
أطلقت شركة فانتيكس صندوق الحاسوب إيكليبس بي 360 إكس Eclipse P360X الجديد بسعر 70 يورو (77 دولار).
وأوضحت الشركة الهولندية أن صندوق الحاسوب الجديد يتميز بحجم متوسط، حيث تبلغ أبعاده 20×46,5×45,5 سم.
ويشتمل صندوق الحاسوب على لوحة رئيسية بحجم E-ATX أو ATX أوMicro-ATX أو Mini-ITX.
وأشارت فانتيكس إلى أن طول بطاقة الرسوميات يقتصر على 40 سم، كما يبلغ ارتفاع مبرد وحدة المعالجة المركزية 16 سم كحد أقصى. ويستوعب الصندوق المجهز بزجاج مقوى ما يصل إلى قرصين (3.5 بوصات) وثلاثة أقراص (2.5 بوصة).
ومع تثبيت مروحة (12 سم) في الجزء الخلفي من الصندوق بشكل مسبق، يتعين على المستخدم تثبيت مروحتين (12 أو 14 سم) بالموضعين المخصصين لذلك في كل من المقدمة والجزء العلوي أو حتى تثبيت مبرد.
ومن الداخل ينقسم الصندوق قسمين، في حين تتألق المقدمة بشريطين RGB-LED.