‫فانتيكس تطلق صندوق ‫الحاسوب إيكليبس بي 360 إكس

أطلقت شركة فانتيكس صندوق ‫الحاسوب إيكليبس بي 360 إكس Eclipse P360X الجديد بسعر 70 يورو (77 دولار).

‫وأوضحت الشركة الهولندية أن صندوق الحاسوب الجديد يتميز بحجم متوسط، حيث ‫تبلغ أبعاده 20×46,5×45,5 سم.

‫ويشتمل صندوق الحاسوب على لوحة رئيسية بحجم E-ATX أو ATX أوMicro-ATX ‫أو Mini-ITX.

‫وأشارت فانتيكس إلى أن طول بطاقة الرسوميات يقتصر على 40 سم، كما يبلغ ‫ارتفاع مبرد وحدة المعالجة المركزية 16 سم كحد أقصى. ويستوعب الصندوق ‫المجهز بزجاج مقوى ما يصل إلى قرصين (3.5 بوصات) وثلاثة أقراص (2.5 بوصة).

‫ومع تثبيت مروحة (12 سم) في الجزء الخلفي من الصندوق بشكل مسبق، ‫يتعين على المستخدم تثبيت مروحتين (12 أو 14 سم) بالموضعين المخصصين لذلك ‫في كل من المقدمة والجزء العلوي أو حتى تثبيت مبرد.

‫ومن الداخل ينقسم الصندوق قسمين، في حين تتألق المقدمة بشريطين ‫RGB-LED.