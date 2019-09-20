بدون غوغل بلاي أو يوتيوب.. هواوي تطلق هاتفها الرائد مايت 30 برو

كشفت هواوي رسميا عن هاتفها الرائد الجديد مايت 30 برو، وطرح هذا الهاتف يثير الاهتمام ليس فقط لأنه يأتي من ثاني أكبر مُصنِّع للهواتف الذكية في العالم (بعد سامسونغ)، ولكن لأنه أول إطلاق ضخم لهواوي بعد الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويمنع الشركات الأميركية من التعامل مع هواوي.



ونتيجة لذلك، فإن هواوي مايت 30 برو هو هاتف أندرويد لكنه لا يتضمن تطبيقات غوغل، كما أن الشركة ليس مسموحا لها باستخدام كلمة "أندرويد"، التي تعد علامة تجارية مسجلة لغوغل.

فبعد نهاية عرض مطول لهذا الهاتف، أقر الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد يو بأن الهاتف لن يأتي بتطبيقات أو خدمات غوغل، وإنما سيأتي بدل ذلك "بخدمات هواوي المتنقلة".

وتستخدم هواوي نظام تطبيقات خاصا بها في الصين منذ فترة، حيث إن متجر "غوغل بلاي" غير متاح هناك، والآن فإنه يتحتم على الشركة نقل هذا النظام (ecosystem) إلى أوروبا وأماكن أخرى من العالم.

والسؤالان الأكثر أهمية الآن هما: هل يريد أي شخص شراء هاتف من دون متجر تطبيقات غوغل بلاي، أو بريد جيميل أو خرائط غوغل أو يوتيوب؟ وكم عدد التطبيقات التي ستتوقف عن العمل من دون خدمات غوغل بلاي؟



ويبدو أن هواوي تدرك خطورة هذا الأمر، ولهذا فهي تتوقع انخفاضا بقيمة عشرة مليارات دولار في قطاع خدماتها الاستهلاكية هذا العام، نتيجة الحظر الأميركي.