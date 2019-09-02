6 ميزات تتمتع بها معظم السيارات الحديثة وتفتقدها سيارات تسلا

أطلقت شركة تسلا أول سيارة لها عام 2008، وكانت من طراز رودستر كسيارة كهربائية بالكامل، وتميزت بالسرعة والقوة التي أحدثها محركها النظيف الذي يعمل بالبطاريات.

وبعد عقد من الزمان، أصبح لدى تسلا ثلاث سيارات للبيع (موديل أس، موديل أكس، طراز 3) وأصبحت السيارات الكهربائية عموما أكثر شيوعا.

وتسلا ليست فريدة من نوعها لكونها سيارات كهربائية فحسب. بل تبرز هذه المركبات لجميع الميزات الخاصة المتاحة. من وظيفة الطيار الآلي إلى نظام تنقية الهواء إلى الأبواب التي على شكل أجنحة، وميزات عديدة لا توفرها المركبات أخرى.

ولكن هناك بعض الميزات التي تحتوي عليها العديد من السيارات، ولكنها مفقودة في سيارات تسلا.

وفيما يلي ست من أبرز هذه الميزات التي تفتقدها بعض طرازات تسلا:

1- عرض لوحة القيادة على الزجاج

تعرض شاشات العرض العلوية -التي تسمى عادةً أتش يو دي أس HUDs- معلومات مهمة على الزجاج الأمامي حتى يتمكن السائق من مراقبة السرعة والاتجاهات والتفاصيل الأخرى دون تحريك عينيه على الطريق.

ولدى العديد من السيارات الراقية اليوم هذه الخدمة، لكن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا يعارضها باستمرار، حيث يجدها مزعجة قائلا إنه مع اتجاه سيارات تسلا نحو القيادة المستقلة، فلن تكون هناك حاجة إليها على أي حال.

2- تدفئة المقود خاصة طراز 3

لا توجد عجلة قيادة ساخنة في الطراز 3، ولكنها قياسية في كطراز "أس" و"أكس".

وقد تبدو عجلة القيادة الساخنة تافهة لأولئك الذين يعيشون بمناخات دافئة، لكن غيابها عن السيارات التي قد تكلف أكثر من خمسين ألف دولار يمكن أن يكون مصدر إحباط للعملاء الذين يتعاملون مع الشتاء البارد.

عجلة القيادة الساخنة تافهة لأولئك الذين يعيشون بمناخات دافئة لكن غيابها يمكن أن يكون مصدر إحباط العملاء الذين يتعاملون مع الشتاء البارد (غيتي)

3- تبريد المقاعد

تتيح لك مركبات تسلا تبريد المقاعد (أو تسخينها) عن بُعد عبر التطبيق ، ولكن إذا نسيت القيام بذلك فستكون فرصك في الجلوس على مقعد ساخن غير مريح أثناء القيادة في فصل الصيف.

وعلى الرغم من أن المقاعد المبردة كانت شائعة في العديد من السيارات لسنوات عديدة، فإنها لا يمكن رؤيتها في تسلا.

4- كاميرا 360 درجة (عين الطير)

حتى عدد من السيارات ذات الأسعار المعتدلة، تتميز الآن بمجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تصنع رؤية رقمية بزاوية 360 درجة للسيارة ومحيطها المباشر. وهذا يجعل وقوف السيارات في الأماكن الضيقة أسهل بكثير.

ومع ذلك، يمكن للعديد من سيارات تسلا الوقوف بشكل متوازٍ تلقائيًا.