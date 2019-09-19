لن ينافس نتفليكس ولا آبل تي في.. فيسبوك يكشف عن جهاز "بورتال" يوصل بالتلفاز

كشفت شركة فيسبوك الأربعاء عن ثلاثة أجهزة جديدة للدردشة عبر الفيديو "بورتال" (Portal)، يمتاز أحدها بأنه مخصص للاستخدام مع أجهزة التلفاز، وذلك ضمن مساعيها لمزيد من التركيز على أشكال التواصل الخاصة، وذلك بعد سنوات من تباطؤ نمو المستخدمين وفضائح مشاركة البيانات والدعوات إلى تغيير سياساتها في إدارة المحتوى.

وتتمثل الأجهزة الثلاثة في: "بورتال ميني" (Portal Mini ) بشاشة مقاسها 8 بوصات، و"بورتال" (portal) بشاشة مقاسها 10 بوصات، و"بورتال تي في" (Portal TV) الجديد الذي يستخدم أجهزة التلفاز لعرض المحتوى بكاميرا 12.5 ميغابكسل وثماني ميكروفونات.

ويدعم جهاز "بورتال تي في" الجديد عددا قليلا من تطبيقات الموسيقى وبعض الخدمات التلفازية، ولن يكون منافسا قويا لمنصات التلفاز الحالية مثل آبل تي في ونتفليكس وروكو.

الأسعار والأماكن

وقالت فيسبوك في منشور على مدونتها إن أجهزة بورتال أصبحت تتوفر في العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا، وإن أسعارها تبلغ 129 دولارا لجهاز بورتال ميني، و179 دولارا لبورتال، و149 دولارا لبورتال تي في.

وأضافت الشركة أن الأجهزة الجديدة تدعم الاتصال المرئي عبر تطبيقها مسنجر وخدمة واتساب، وتمتاز بأن كاميراتها تدعم التصوير العريض وتحافظ على التركيز على المستخدم أثناء الحركة في الغرفة.

وتعتزم الشركة طرح جهازي بورتال ميني وبورتال اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين تعتزم إطلاق بورتال تي في اعتبارا من 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكانت الشركة كشفت سابقا عن جهاز بورتال Portal الذي يأتي بكاميرات مدمجة وشاشة عالية الجودة وميكروفونات داخلية ويعتمد على مساعد أمازون الذكي أليكسا، بهدف السماح للمستخدمين بالتواصل فيما بينهم وإجراء مكالمات فيديو بدقة عالية وبكل سلاسة، قبل أن تضيف له زرا جديدا يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات واتساب.