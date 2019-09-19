غوغل تطلق وظيفة الذكريات بتطبيق الصور

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق وظيفة الذكريات (Memories) بتطبيق الصور "فوتوز" (Photos) الخاص بها، وتذكّر هذه الوظيفة المستخدم باللحظات الماضية.

يوفر تطبيق غوغل فوتوز الألبومات المصغرة تلقائيا، التي يتم عرضها عن طريق الخوارزميات في علامة تبويب المعالج، وتحت شعار "أعرض ما فعلته قبل عام" تقوم وظيفة الذكاء الاصطناعي من غوغل بعرض أفضل الصور لليوم المعني.

وبدلا من الصور المتقطعة للذكريات، يقوم التطبيق بالتحديث الحالي بإنشاء نسخة أكثر تنظيما لوظيفة الذكريات، ولن تنشئ غوغل مستقبلا ألبومات على الحافة العلوية من الشاشة تحت علامة التبويب "الصور"، والتي ستحل محلها علامة التبويب "الذكريات".

وتعمل وظيفة الذكريات بطريقة مشابهة لوظيفة القصص (Stories) بتطبيق إنستغرام، فعند النقر على علامة تبويب الذكريات، يتم فتح الألبومات المصغرة في عرض تقديمي يشبه القصة (Story) بتطبيق إنستغرام.

وتعتمد غوغل في اختيار الصور على التعلّم الآلي، حيث تقوم الخوارزميات دائما بعرض أفضل الصور، مثل التي يضحك فيها المستخدم أو تشرق بها الشمس. ولأن المستخدم قد لا يرغب في تذكر بعض المواقف أو الأشخاص، فيمكنه إنشاء تعليمات بذلك أو إيقاف وظيفة الذكريات بالكامل.

وتعمل الشركة على توسيع وظيفة المشاركة داخل التطبيق من أجل مشاركة الذكريات مع الأصدقاء، ولذلك يتم إعداد نوع من سجل الدردشة مع الأشخاص الذين يتم إرسال الصور لهم.