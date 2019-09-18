غوغل تكشف عن أكبر مفاجآت هاتفها بكسل 4
يبدو أن غوغل لا تريد الحفاظ على عنصر المفاجأة في هاتفها بكسل 4 الذي ستطرحه بعد أقل من شهر.
ففي ميدان تايمز سكوير بنيويورك أمس الثلاثاء (17 سبتمبر/أيلول)، تم عرض إعلان ضخم لهاتف بكسل 4 مع عنوان يقول "هاي غوغل، ضعي تذكيرا ليوم 15 أكتوبر"، وأسفل منه جاءت عبارة "غوغل بكسل 4".
لكن ربما الأهم من ذلك، هو أن الإعلان -الذي كان معروضا للجميع لمشاهدته- أظهر الجزء العلوي من اللون البرتقالي لبكسل 4 الذي كان يشاع عنه منذ فترة طويلة.
ووفقا لعدة شائعات، فإن غوغل تخطط لعدة نماذج من سلسلة بكسل 4 هذا العام، منها نموذجان باللونين الأبيض والأسود، ونموذج بلون ثالث قد يُعرف باسم المرجان (كورال)، يشبه البرتقالي الذي ظهر في الإعلان.
|الألوان الثلاثة لهاتف غوغل بكسل 4 تظهر في صورة تسربت سابقا (رابيت تي في)
بالطبع لم تكشف غوغل عن تفاصيل كثيرة في الإعلان مثل التصميم النهائي للهاتف، لكن الإعلان -الذي التقط صورته أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ريديت، ويدعى لونسي تي إكس- يُظهر بوضوح نتوءا مربع الشكل في الجهة الخلفية للهاتف يضم نظام تصوير من ثلاث كاميرات، وهو يشبه النتوء المربع الذي يضم كاميرات هاتف آيفون 11 الذي كشفت عنه آبل مؤخرا.
وهذا هو نفس التصميم والنتوء لنظام الكاميرات الذي شوهد في الشائعات الأخيرة. وقد أكد تلك الشائعات ذاتها أن غوغل تخطط لاستخدام معالج كوالكوم سنابدراغون 855 في الجهاز، كما أنها قد تتمسك بإطار ضخم إلى حد ما من جهة مدخل سماعة الأذن والجهة السفلية للشاشة.
وكانت غوغل أرسلت هذا الأسبوع دعوات لحضور حدث صحفي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث ستكشف عن هاتفي بكسل 4 وبكسل 4 إكس إل.
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