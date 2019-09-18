غوغل تكشف عن أكبر مفاجآت هاتفها بكسل 4

يبدو أن غوغل لا تريد الحفاظ على عنصر المفاجأة في هاتفها بكسل 4 الذي ستطرحه بعد أقل من شهر.

فبعد ظهور شائعات تفيد بأن الشركة تخطط لطرح طراز من بكسل 4 بلون برتقالي جديد، قررت غوغل الكشف عن خططها حتى قبل موعد الحدث المخصص لإطلاق الهاتف في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ومن الغريب أنها فعلت ذلك بأحد أكثر الطرق الممكنة وضوحا.

ففي ميدان تايمز سكوير بنيويورك أمس الثلاثاء (17 سبتمبر/أيلول)، تم عرض إعلان ضخم لهاتف بكسل 4 مع عنوان يقول "هاي غوغل، ضعي تذكيرا ليوم 15 أكتوبر"، وأسفل منه جاءت عبارة "غوغل بكسل 4".

لكن ربما الأهم من ذلك، هو أن الإعلان -الذي كان معروضا للجميع لمشاهدته- أظهر الجزء العلوي من اللون البرتقالي لبكسل 4 الذي كان يشاع عنه منذ فترة طويلة.

ووفقا لعدة شائعات، فإن غوغل تخطط لعدة نماذج من سلسلة بكسل 4 هذا العام، منها نموذجان باللونين الأبيض والأسود، ونموذج بلون ثالث قد يُعرف باسم المرجان (كورال)، يشبه البرتقالي الذي ظهر في الإعلان.