تعرف على فايف كوزموس.. نظارة الواقع الافتراضي الجديدة لإتش تي سي

أعلنت شركة إتش تي سي التايوانية عن إطلاق نظارة الواقع الافتراضي الجديدة "فايف كوزموس" (Vive Cosmos) في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بسعر 699 دولارا أميركيا.

وأوضحت الشركة أن شاشة نظارة الواقع الافتراضي الجديدة تتمتع بدقة وضوح 2880×1700 بكسل بزيادة قدرها 88% عن شاشة نظارة فايف الأصلية، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هيرتزا، في حين يبلغ مجال الرؤية 110 درجات.

واعتمدت إتش تي سي في نظارتها على مصفوفة بكسل جديدة، وهي تأتي مزودة بشاشات أل سي دي جديدة تعمل على تقليص المسافة بين البكسلات والحد من تأثير الباب (وهو ظهور خط رفيع فاصل بين البكسلات) الذي تواجهه نظارات الواقع الافتراضي.

وقامت إتش تي سي أيضا بتحسين وظيفة التتبع من خلال الاعتماد على 6 كاميرات استشعار مدمجة بالنظارة، مما يغني عن الحاجة إلى أجهزة استشعار خارجية، وأرفقت الشركة النظارة بوحدتي تحكم مضيئتين ليسهل تتبعهما بالمستشعرات.

بالإضافة إلى أنه يمكن توسيع باقة وظائف نظارة فايف كوزموس عن طريق الوحدات التركيبية (modular units).

ويمكن وصل النظارة مع معظم الحواسيب الشخصية والمحمولة التي تتمتع بمواصفات فنية كافية للبدء باللعب فورا، إلى جانب أنه يمكن التحول إلى النمط اللاسلكي باستخدام محول (adapter) خاص ليتيح للمستخدمين التحرك بحرية في عالمهم الافتراضي، لكن هذا المحول سيباع بشكل منفصل عن النظارة.