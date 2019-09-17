كارينغي: 63 دولة تستخدم تكنولوجيا صينية للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

كشف تقرير لمؤسسة كارينغي للسلام الدولي صدر اليوم عن تكنولوجيا المراقبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، أن 75 دولة في العالم من أصل 176 تستخدم هذه التقنية، وتتقدم الصين -بفارق كبير- الدول المنتجة في تصدير هذه التكنولوجيا لباقي دول العالم.

ويبرز مؤشر دولي وضعته مؤسسة كارينغي لاستخدام تكنولوجيا المراقبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، أن 63 دولة في العالم تستخدم تكنولوجيا صينية، توفرها شركات عملاقة على رأسها هواوي وهيكفيجين ودهوا و"زد تي إي"، وتصدر الشركة الأولى وحدها هذه التكنولوجيا إلى خمسين دولة على الأقل، ومنها دول عربية هي الجزائر والبحرين ومصر والعراق والمغرب وسلطنة عمان والسعودية.

والملاحظ أن العديد من دول العالم التي توظف تكنولوجيا المراقبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجمع بين التقنية الصينية والتقنية الأميركية، وتستورد منتجات أكثر من شركتين. ويتم استخدام هذه التقنية في ثلاثة مجالات: إدارة المدن الذكية (56 دولة)، وأنظمة التعرف على الوجوه (65 دولة)، والسياسات الذكية (52 دولة).

ويتفوق العملاق الصيني "هواوي" بفارق كبير على باقي شركات العالم في مجال تصدير تكنولوجيا المراقبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ تأتي في المرتبة الثانية شركة "إن أي أس كوربوريت" اليابانية (14 دولة).

قروض للتشجيع

وخلص تقرير مؤسسة كارينغي -وهي من أبرز المراكز البحثية في العالم- إلى أن تصدير الصين لتكنولوجيا المراقبة بالذكاء الاصطناعي عادة ما يرافقه منح بكين قروضا للدول المستوردة بغرض تشجيعها على شراء هذه التقنية، وهو ما حدث في دول أفريقية وآسيوية مثل كينيا ولاوس ومنغوليا وأوغندا وأوزبكستان.

وليس الصينيون وحدهم في مجال تصدير تكنولوجيا المراقبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، فالأميركيون أيضا نشيطون في هذا المضمار، إذ توفر شركاتهم هذه المنتجات المتقدمة لقرابة 32 دولة، ومن أبرز هذه الشركات عملاق البرمجيات "آي بي أم" الذي يصدر منتجاته لـ11 دولة، ومن الشركات النشطة أيضا بالانتير (9 دول) وسيسكو (6 دول).

وتنشط في هذا المجال أيضا شركات فرنسية وبريطانية وإسرائيلية.