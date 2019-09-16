لهذا السبب.. آيفون 11 قد يحقق مبيعات تفوق المتوقع

يقول المحلل الأكثر موثوقية فيما يتعلق بمنتجات آبل، إن الطلب على آيفون 11 سيكون أفضل من المتوقع، رغم تقديراته السابقة بانخفاض الطلب على هذا الهاتف.

ووفقا للمحلل الشهير مينغ تشي كو، يبدو أن الفضل في هذا الإقبال على آيفون 11 يعود إلى ألوانه الجديدة وخيارات التمويل (خاصة تسهيلات البيع بالتقسيط).

وبحسب ما نقله موقع 9تو5ماك، فإن كو ذكر في تقريره الأخير مساء الأحد أن "طلبات شراء آيفون 11 وآيفون 11 برو فاقت التوقعات".

واستند تقرير كو إلى تقديرات شحنات الهواتف على الموقع الإلكتروني لآبل بعد فتح باب الطلب المسبق على الهاتف الأسبوع الماضي. ونتيجة لذلك فإن كو رفع تقديراته السابقة لمبيعات آيفون التي كانت من 65 إلى 70 مليون وحدة إلى من 70 إلى 75 مليون وحدة.

ويعتقد كو أن آيفون 11 الأساسي (الأرخص بين هواتف آيفون 11 الثلاثة) سيحظى بشعبية في الصين، في حين أن آيفون 11 برو سيكون الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، ويعود ذلك إلى سببين:

الأول هو الألوان الجديدة وخاصة لون "أخضر منتصف الليل" (midnight green) الذي يشبه لون المستنقعات الخضراء في طراز هاتف آيفون 11 برو، والذي يقول كو إنه سيكون نادرا بسبب مشاكل غير محددة في الإنتاج.

أما السبب الآخر فهو أدوات التمويل التي وضعتها آبل، بما في ذلك برامج استبدال الهاتف القديم بأحد هواتفها الجديدة، وخطط شراء الهاتف بالأقساط دون فوائد.

ويرى موقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية، أن خيارات التمويل والمبادلة هذه قد تكون كافية لمواجهة تشبع سوق الهواتف الحالي والتكاليف المرتفعة لهاتف آيفون.

وحسب تحليل أجرته صحيفة إل موندو الإسبانية فإن العامل الصيني بمعدل الراتب الحكومي للدولة سيضطر إلى إنفاق كامل راتبه لمدة 30.4 يوما لشراء هاتف آيفون 11 برو بسعة 64 غيغابايتا، وتعد هذه مدة طويلة لن يتمكن العملاء الصينيون خلالها من دفع الإيجار أو الطعام أو المرافق إذا اختاروا شراء هذا الطراز.

وفي الوقت نفسه سيتعين على العامل المكسيكي إنفاق كامل راتبه لمدة أطول بكثير وهي 54.2 يوما، في المقابل فإن المواطن الأميركي بمعدل الراتب الحكومي للدولة لن يضطر إلا إلى إنفاق كامل راتبه لمدة 5.8 أيام لشراء الهاتف ذاته، وينخفض هذا المعدل إلى 4.8 أيام في سويسرا، التي تملك أعلى معدل للرواتب.