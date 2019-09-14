تعرف على أهم الوظائف في أندرويد 10 الجديد

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد، وأوضحت أن أندرويد 10 الجديد مثبت بالفعل على هواتف غوغل بكسل الجديدة، وسيتوفر على الأجهزة المتنقلة الأخرى خلال العام الجاري.

وأكدت الشركة الأميركية أن أندرويد 10 الجديد يدعم الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية القابلة للطي، كما أنه يدعم تقنية الجيل الخامس 5 جي للاتصالات الهاتفية الجوالة.

وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الوظائف الجديدة بنظام أندرويد 10 الذي -ولأول مرة- لن يحمل اسما رمزيا متمثلا بأحد أسماء الحلوى.

الخصوصية

يوجد في إعدادات النظام الجديد نطاق جديد للخصوصية يتيح للمستخدم إمكانية وضع قيود على الإعلانات وأنشطة التطبيقات والويب؛ حيث يمكن مثلا حظر التطبيقات أو إنشاء ملف (بروفايل) شخصي أو إظهار الإعلانات المخصصة.

وإذا سمح المستخدم للتطبيقات باستعمال بيانات الموقع، فإنه يتمكن من تحديد هذه الأذونات بدقة، فمثلا يمكنه في الإعدادات السماح بالوصول إلى بيانات الموقع فقط في الحالة التي يتم فيها استعمال التطبيق، علاوة على أنه سيتم إعلام المستخدم بوصول التطبيقات غير النشطة إلى بيانات الموقع الخاص به.

الوضع المعتم

يمكن لمستخدم نظام أندرويد 10 الجديد إعتام إضاءة الخلفية، سواء كان ذلك لتطبيقات معينة أو للجهاز بالكامل، ويساعد هذا الوضع في الحفاظ على شحنة البطارية وحماية العينين.

تحديثات الأمان

يمكن للمستخدم تثبيت تحديثات الأمان على الهاتف الذكي مباشرة عن طريق وظيفة تحديثات الأمان غوغل بلاي، ويتم ذلك على غرار طريقة تحديث التطبيقات، وبالتالي لا يضطر المستخدم إلى الانتظار حتى يتم تحديث نظام التشغيل.

الإخطارات

لن تتسبب الإخطارات بنظام أندرويد 10 الجديد في إزعاج المستخدم إذا قام بضبطها على وضع "صامت"، حيث لن يصدر أي صوت ولن تظهر أية بيانات على شاشة القفل.

وضع التركيز

تعمل مقاطع الفيديو وحوارات الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي على تشتيت انتباه المستخدم، ويمكن للمستخدم التخلص من كل ذلك بلمسة زر، حيث يتيح أندرويد 10 الجديد للمستخدم إمكانية إيقاف التطبيقات المزعجة مؤقتا عند تفعيل هذه الوظيفة في الإعدادات، ولكن لا تزال هذه الوظيفة في المرحلة التجريبية، وإذا رغب المستخدم في تجريبها فإنه يتعين عليه تسجيل الدخول في البرنامج الاختباري لنظام أندرويد 10 الجديد.

أجهزة الاستماع

يدعم أندرويد 10 الجديد تقنية بث الصوت لأجهزة الاستماع، ويعتمد في ذلك على تقنية البلوتوث منخفضة الطاقة (Bluetooth Low Energy)، وذلك للحفاظ على شحنة البطارية.

وإلى جانب ذلك، هناك عشرات المزايا الأخرى، مثل إلغاء زر العودة واستبدال إيماءات الشاشة مكانه، وإمكانية معاينة الصور الحية -بخلفية للجهاز- قبل تطبيقها، وإضافة زر للتبديل السريع بين حسابات غوغل، وغيرها كثير، حيث يزيد عدد التغييرات التي جاء بها الإصدار الجديد على الستين.