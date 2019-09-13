من "لاسي".. أقراص أس.أس.دي للاستخدامات الشاقة

أعلنت شركة "لاسي" (Lacie) الفرنسية عن إطلاق ثلاثة أقراص حالة مصمتة (أس أس دي) جديدة مخصصة للاستخدامات الشاق،ة تتميز بخيارات تخزين عديدة وبسرعات نقل بيانات عالية.

وأوضحت الشركة أن المجموعة الجديدة تضم طراز "رجد بوس أس أس دي" و"رجد أس أس دي" و"رجد أس أس دي برو".

ويأتي القرص "رجد أس أس دي برو" الجديد مزودا بمنفذ ثندربولت، ويمتاز بتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع ثلاثة أمتار بفضل الجسم المصنوع من اللدائن البلاستيكية باللون الأسود، كما يتمتع بمقاومة الماء وفقا لمعيار IP67.

واعتمدت شركة لاسي في هذا القرص على ذاكرة "أن في أم أي-أس أس دي فايركودا" (NVMe-SSD FireCuda) من شركة سيغيت، التي تمتاز بمعدل نقل بيانات يبلغ 2800 ميغابايت/الثانية، ويبلغ سعر القرص بسعة تيرابايت حوالي 470 يورو، أما الطراز بسعة تيرابايتين فيبلغ سعره 810 يوروهات.

وبفضل وحدة التحكم الجديدة من إنتل (JHL7440) فإن القرص الجديد يعمل مع الحواسيب المزودة بمنفذ يو أس بي-سي أيضا.

ويأتي قرص "رجد أس أس دي" الثاني بمنفذ يو أس بي-سي وبجسم مصنوع من اللدائن البلاستيكية باللون البرتقالي بالمواصفات نفسها، ويبلغ معدل نقل البيانات ما يصل إلى 950 ميغابايتا/الثانية، ويبلغ سعر الإصدار بسعة خمسمئة غيغابايت 210 يوروهات، والموديل بسعة تيرابايت 350 يورو، والإصدار بسعة تيرابايتين 580 يورو.

وأعلنت شركة لاسي أنها تهدف من خلال الطراز الثالث "رجد بوس أس أس دي" إلى تلبية متطلبات أصحاب الأجهزة الجوالة أو الحاسوب اللوحي آيباد، حيث يمكن تخزين البيانات وإدارتها دون الحاجة إلى حاسوب محمول.

وتوضح شاشة الحالة الداخلية معدل نقل البيانات ومساحة الذاكرة وسعة البطارية الداخلية، حيث يمكن استعمال القرص الجديد باعتباره بطارية خارجية (باوربانك) أيضا، ويصل معدل نقل البيانات إلى 430 ميغابايتا/الثانية، ويتوفر بسعة تبلغ تيرابايتا بسعر 540 يورو.