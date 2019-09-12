لهذه الأسباب لم يأت آيفون 11 بتقنية 5جي

في الوقت الذي يتسابق فيه مصنعو الهواتف الذكية الأخرى نحو دعم اتصالات الجيل الخامس بأجهزتهم، نجد أن آبل اختارت التريث لأسباب تجارية معقولة وأسباب خاصة بآبل تحديدا.

يوضح موقع مشابل المعني بشؤون التقنية أن اتصالات الجيل الخامس حاليا ليست راسخة، ورقائق 5جي المتوافقة بالولايات المتحدة والجاهزة لإطلاقها في الخريف هي رقاقة كوالكوم ×50 التي توجد في كافة هواتف 5جي الحالية، لكنها لا تعمل بالطريقة التي تريد آبل لأجهزتها أن تعمل بها.

فهذه الرقاقة غير متوافقة مع الشبكات متعددة النطاقات القادمة، ويبدو أنها تجعل الأجهزة أكثر سخونة في الصيف. ووحدات الهوائي للشبكات الأولى من اتصالات الجيل الخامس غير مستقرة في أحسن الأحوال، وفقا للموقع.

وكان بإمكان آبل أن تمضي قدما مثل العديد من مصنعي الهواتف الآخرين وتطرح آيفون 5جي متوسط النطاق فقط، والذي سيكون قابلا للاستخدام على نطاق واسع بأوروبا والصين، ولكنه يعمل فقط على شبكة "سبرينت" بالولايات المتحدة. في المقابل فإن آبل لن تنال رضى شركتي "أي تي آند تي" وفيرازن، أو مشتركيهما، وبما أن الولايات المتحدة هي السوق الأساسية لآبل فإن تريد نيل رضى الجميع.

أما السبب الآخر فهو أن جميع رقائق 5جي مصدرها شركة كوالكوم التي توصلت آبل للتو إلى تسوية معها بعد معارك قضائية طويلة الأمد، ووافقت على اتفاق مدته ست سنوات تضمن موافقتها على شراء أجهزة مودم كوالكوم مرة أخرى لسنوات عديدة قادمة.

لكن هذه الاتفاقية جاءت متأخرة للغاية لهواتف آيفون 11، لذلك بقيت آبل تستخدم الجيل الأخير من أجهزة المودم 4جي التي تنتجها إنتل قبل أن تتخلى الأخيرة عن قطاع أعمال أجهزة مودم 5جي، وقيام آبل باستئجار معظم موظفي إنتل.

أما لماذا لم تُصنّع آبل أجهزة المودم الخاصة بها مثلما تصنع معالجات هواتفها؟ فمن المؤكد أن الشركة تنوي القيام بذلك، ولكن بعد بضع سنوات من الآن -وفقا لموقع مشابل- ولهذا عقدت في الأثناء اتفاقية التوريد مع كوالكوم. ويتوقع المراقبون عموما رؤية أجهزة مودم 5جي من آبل بدءا من عام 2022 أو 2023.

ويتوقع المحلل باتريك مورهيد أن يتسبب عدم طرح آبل هواتف آيفون 5جي بتراجع مبيعاتها بالصين، لكن هذا سيتلاشى أواخر عام 2022، حيث إنه من المرجح أن تطرح كوالكوم الجيل التالي من أجهزة المودم التي ستدعم شبكات الاتصالات القصيرة والطويلة المدى لجميع شركات الاتصالات الأميركية.

وفي هذه المرحلة ستنضم آبل إلى موجة 5جي، وستخرج بآيفون جديد تعلن أنه أول هاتف 5جي جيد على الإطلاق، ويتضمن أحدث تقنيات شركة كوالكوم، بحسب ما يتصور تقرير موقع مشابل.