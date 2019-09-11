فيسبوك: لا صور لإيذاء النفس على منصتنا بعد اليوم
قالت شركة فيسبوك إنها لن تسمح بنشر الصور المروعة لإيذاء النفس على منصتها للتواصل الاجتماعي في وقت تشدد فيه على سياساتها بشأن المحتوى الذي ينطوي على ممارسات انتحارية، وذلك في أعقاب الانتقادات المتزايدة الموجهة لشركات التواصل الاجتماعي بشأن كيفية حدّها من المحتوى العنيف.
وكشفت فيسبوك الثلاثاء أيضا أن البحث عن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس سيصبح الآن أكثر صعوبة على إنستغرام، وستضمن ألا يظهر ضمن المواد الموصى بها في قسم "استكشف" على تطبيق تبادل الصور.
ويأتي بيان فيسبوك في اليوم العالمي لمنع الانتحار وفي أعقاب تصريحات لتويتر بأن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس لن يجري وصفه بأنه مسيء، في مسعى للحد من الوصمة المحيطة بالانتحار.
وينتحر نحو ثمانية ملايين شخص سنويا أو شخص واحد في كل 40 ثانية، وفقا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية.
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