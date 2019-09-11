تحذير.. مشكلة كبيرة تضر بملايين من مستخدمي ويندوز 10

يفترض عادة بتحديثات نظام التشغيل أن تحل مشاكل موجودة مسبقا أو تسد ثغرات أمنية، لكن أن يكون التحديث هو سبب المشكلة فهذا أمر آخر غير مألوف، وهو ما يبدو أن مايكروسوفت تواجهه في الأشهر الأخيرة مع بعض التحديثات التي تطرحها لويندوز 10، وهي الآن تواجه مشكلة جديدة مع التحديث الأخير لهذا النظام. فبحسب ما أشار موقع مجلة "بي سي ماغ" الأميركية، يبدو أن مشكلة الارتفاع الحاد في استخدام معالج الحاسوب التي يتسبب بها تحديث مايكروسوفت الجديد "KB4512941" هي مجرد البداية، وذلك بعد توالي تقارير عن أن التحديث يتسبب في "تحويل كل شيء إلى اللون البرتقالي" أو الأحمر.

وفي حين وجد بعض المستخدمين أن صور الشاشة فقط تحولت إلى البرتقالي، فإن آخرين أبلغوا أن كامل سطح المكتب تحول إلى اللون الأحمر.

ويشرح أحد المتضررين -وفقا لموقع فوربس- قائلا "عندما أبدأ ويندوز، فإن شاشة تسجيل الدخول تبدو جيدة، لكن عندما أضع كلمة المرور ويظهر سطح المكتب، يبدأ تدريجيا بالتحول إلى الأحمر". وأضاف "العنصر الوحيد الذي يظل محتفظا باللون الصحيح هو مؤشر الفأرة".

ومن المتوقع أن يتسبب هذا في مشكلة كبيرة للجميع ابتداء من مصممي الرسوم، الذين يحتاجون إلى شاشة ذات ألوان معايَرَة بدقة، إلى الذين يريدون فقط تحرير صور إجازتهم الصيفية.

مثالان على تغير لون شاشة ويندوز 10 التي واجهها بعض المستخدمين (مواقع التواصل)

وينتظر المستخدمون أن تطرح مايكروسوفت علاجا لهذه المشكلة، والمتوقع أن يستغرق أياما قياسا إلى مشكلة ارتفاع أداء المعالج التي يتطلّب إصدار حل لها عدة أيام، لكن في ظل صمت الشركة فإن بعض المستخدمين استطاعوا التحايل على هذه المشكلة.

فبعضهم حلّ المشكلة عبر القيام ببساطة بإلغاء تثبيت التحديث، في حين حلها آخرون عبر تحديث مشغلات بطاقة الرسوميات في أجهزتهم.

ويشير موقع "ويندوز ليتست" إلى أن مالكي حواسيب ويندوز يبدو أنهم يتأثرون تحديدا بهذه المشكلة إذا كانوا يشغلون تطبيق الشركة "فانتيج" إلى جوار تحديث مايو/أيار لويندوز 10 الذي بدأت مايكروسوفت بدفعه إلى أجهزة المستخدمين منذ يوليو/تموز الماضي، وفي هذه الحالة فإن إعادة ضبط التطبيق أو حذفه قد تساعد في الحل.

ويوضح موقع فوربس أنه رغم أن العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين بهذه المشكلة غير معروف، فإن لينوفو وحدها، أكبر بائع للحواسيب الشخصية في العالم، شحنت 16.2 مليون حاسوب شخصي في الربع الثاني لهذا العام، ويأتي تطبيق "فانتيج" مثبتا مسبقا فيها.

في الأثناء فإنه يُنصح بأن يتجنب المستخدمون تثبيت التحديث KB4512941، الذي لا يزال يظهر لأي شخص يبحث عن تحديث لويندوز 10.