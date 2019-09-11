إلى جانب آيفون 11.. هذا أبرز ما كشفت عنه آبل في حدثها الخاص

وبحسب آبل ستأتي الخدمة بمحتوى أصلي خال من الإعلانات لأسماء كبيرة في عالم الإنتاج والإخراج السينمائي، مثل ستيفن سبيلبيرغ ورون هوارد وصوفيا كوبولا، وغيرهم.

الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك خلال إعلانه عن خدمة آبل تي في بلس (رويترز)

آيباد الجيل السابع بشاشة 10.2 بوصات

أعلنت آبل في حدث أمس عن طراز محدث من آيباد منخفض التكلفة، وهو حاسوب آيباد الجيل السابع بشاشة قياسها 10.2 بوصات، ارتفاعا من القياس المعتاد 9.7 بوصات.

يبدأ سعر هذا الطراز بنفس سعر الطراز السابق 329 دولارا، لكنه يفضله بعدد من التحسينات، حيث يملك معالج أي 10 بايونيك الذي استخدمته الشركة أول مرة مع آيفون 7، كما يملك ميزة "سمارت كونيكتور" (التوصيل الذكي) الذي يفيد إذا اشتريت واحدة من لوحات المفاتيح الذكية لآبل القابلة للوصل مغناطيسيا بالجهاز.

يأتي آيباد الجديد بقياس 10.2 بوصات وتطرحه الشركة بنفس سعر آيباد الجيل السابق (رويترز)

ساعة آبل الجيل الخامس ونمط التشغيل الدائم

لا تختلف ساعة آبل الجيل الخامس كثيرا عن طراز العام الماضي لكنها تتضمن عدة مزايا جديدة، منها على سبيل المثال أنها أول ساعة من آبل تدعم وظيفة التشغيل الدائم للشاشة (always-on display).

وبدلا من تقليص عدد ما يظهر على الشاشة من معلومات لتوفير الطاقة، كما تفعل معظم الساعات الذكية الأخرى، فإن ساعة الجيل الخامس تبهت إضاءة الشاشة مع الحفاظ على كافة ما يظهر عليها في الوضع الطبيعي، ومع ذلك فإن بطارية الساعة تدوم 18 ساعة مثل ساعة آبل الجيل الرابع.

تطرح الشركة الساعة بسعر 399 دولارا للنموذج مع ميزة تحديد المواقع الجغرافية (جي بي إس)، وبسعر 499 دولارا للنموذج مع ميزة جي بي إس واتصالات الجيل الرابع (إل تي إي).

كما كشفت الشركة عن نموذجين من الساعة بهيكل من السيراميك والتيتانيوم لم تكشف عن سعرهما خلال الحدث، لكن من المتوقع أن يكون مرتفعا.

ساعتا آبل ووتش الجيل الخامس بهيكل من التيتانيوم لأول مرة، لكن الشركة لم تكشف عن سعر ساعة التيتانيوم خلال الحدث (رويترز)

آبل أركيد

أعلنت آبل عن الاشتراك في خدمة بث الألعاب آبل أركيد في مارس/آذار، لكنها انتظرت حتى مؤتمرها أمس لتعلن عن تكلفة الخدمة وموعد توفرها للمستخدمين.

ستنطلق خدمة آبل أركيد في 150 بلدا مختلفا يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري مقابل اشتراك شهري يبلغ 4.99 دولارات، وستتيح لستة أفراد من العائلة كحد أقصى اللعب بألعاب خالية من الإعلانات على آيفون أو آيباد أو ماك أو آبل تي في دون اتصال بالإنترنت.

كما أعلنت خلال الحدث عن حزمة من الألعاب التي ستطرح مع الخدمة مثل رايمان وباكمان وألعاب "ستيفن يونيفرس".

خدمة آبل أركيد ستتيح لستة من أفراد العائلة اللعب على أجهزتهم دون اتصال بالإنترنت (مواقع التواصل)

آيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس

يعتبر آيفون 11 خليفة آيفون إكس آر، وهو يأتي بشاشة قياسها 6.1 بوصات مع شاشة إل سي دي ومعالج آبل الجديد أي13 بايونيك. وستطرحه الشركة بسعر 699 دولارا للنموذج بسعة تخزين داخلية بحجم 64 غيغابايت، وهو سعر يقل 50 دولارا عن السعر الذي طرحت به الشركة هاتف آيفون إكس آر العام الماضي.

ويأتي آيفون 11 بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل للواحدة، ومن أبرز ميزاتها نمط تصوير فيديو السلفي بالعرض البطيء، وهو ما أطلقت عليه آبل وصف "سلوفايز".

أما الهاتفان الآخران -آيفون 11 برو و11 برو ماكس- فيمثلان الفئة العليا من هواتف آبل، ويملك كل هاتف نظام تصوير ثلاثي الكاميرات بدقة 12 ميغابكسل لكل كاميرا، ويتألف من عدسة تيليفوتو (للتصوير البعيد)، وعدسة "ألترا وايد" للزواية العريضة، والعدسة التقليدية.

وبحسب آبل فإن كل كاميرا من هذه الثلاث تستطيع تصوير الفيديو بدقة 4كي بمعدل ستين إطارا في الثانية، كما تأتي الهواتف الثلاثة بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل أيضا تدعم تقنية هوية الوجه (فايس آي دي).

آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس يأتيان بنظام تصوير من ثلاث كاميرات خلفية (الفرنسية)

يملك آيفون 11 برو شاشة أوليد بقياس 5.8 بوصات، أما 11 برو ماكس فيأتي بشاشة أوليد بقياس 6.5 بوصات. وعلى غرار آيفون 11 يعمل الهاتفان بمعالج أي13 بايونيك الجديد، وسيتوفران بأربعة خيارات من الألوان.

يبدأ سعر آيفون 11 برو بـ999 دولارا للهاتف بسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت، ويصل إلى 1349 للنموذج بسعة تخزين 512 غيغابايت.

أما آيفون 11 برو ماكس فيبدأ سعره بـ1099 دولارا للهاتف بسعة تخزين 64 غيغابايت، ويصل إلى 1449 للهاتف بسعة تخزين 512 غيغابايت.

الأسعار الابتدائية للهواتف الثلاثة الجديدة مقارنة بهاتفي آيفون إكس آر وآيفون 8 (الفرنسية)

ستصبح الهواتف الثلاث متاحة لطلب الشراء اعتبارا من الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، على أن يبدأ شحنها للمستخدمين في 20 سبتمبر/أيلول.