شاهده مباشرة من هنا.. هذا أبرز ما نتوقعه في مؤتمر آبل

ينطلق اليوم في مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "حدث آبل الخاص" (Apple Special Event) كما تسميه، أو "حدث آيفون" كما هو متعارف عليه إعلاميا، لأن الشركة اعتادت على إطلاق هواتف جديدة فيه كل عام.

ونستعرض هنا أبرز ما هو متوقع أن تكشف عنه آبل في هذا الحدث، إلى جانب كيفية متابعته مباشرة.

3 هواتف آيفون جديدة

تستعد الشركة الأميركية للكشف عن ثلاثة إصدارات من هواتف آيفون هي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 ماكس"، بحسب معظم التسريبات والشائعات.

ومن المتوقع أن تزود آبل تلك الهواتف بكاميرات أفضل، ومعالجات أسرع، وبنظام التشغيل الجديد آي أو إس 13.

ساعة آبل ووتش 5

هناك احتمال بأن تكشف آبل عن الجيل الخامس من ساعتها الذكية خلال المؤتمر مثلما حدث في العام الماضي، لكن في المقابل قد يقتصر الأمر على الإعلان عن أوجه الساعات الجديدة المصنعة من التيتانيوم والسيراميك للساعات التي أعلنت عنها آبل مؤخرا.

آي أو إس 13

من المنتظر أن تعلن آبل عن موعد طرح الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزتها الذكية، والذي يتميز -بحسب العديد من التقارير- بتحميل التطبيقات بشكل أسرع، ودعم الوضع المظلم في آيفون لتوفير خلفية مريحة للعين، وخيار كويك باث للكتابة بشكل أسرع في لوحة المفاتيح.

هذا إلى جانب عشرات المزايا الجديدة والتحسينات الأخرى التي ستطال تطبيق الخرائط والمساعد الصوتي سيري ليبدو صوته حقيقيا أكثر، وتعابير ميموجي، وغير ذلك.

سماعات إير بودز جديدة

بحسب موقع بلومبيرغ فإن آبل قد تكشف عن إصدارات جديدة من سماعاتها اللاسلكية إير بودز، ستتضمن تحسينات ووظائف جديدة مثل عزل الضوضاء ومعيارا جديدا أفضل لمقاومة الماء.

ماك بوك برو جديد

لم يسبق لآبل أن كشفت عن جهاز ماك بوك برو جديد في حدث سبتمبر/أيلول، لكنها قد تغير الروتين في هذا المؤتمر بعد الانتقادات العديدة التي واجهتها عائلة ماك بوك بسبب مشاكل في تصنيعها، وربما تكشف عن جهاز بقياس 16 بوصة وفقا لبعض التقارير.

أنظمة تشغيل جديدة

من المتوقع أن تعلن الشركة عن إصدار جديد أيضا من نظام تشغيل جهاز "آبل تي في" وهو "تي في أو إس13"، وكذلك نظام تشغيل جديد لحواسيب ماك وهو "ماك أو إس كاتالينا"، ونظام تشغيل جديد لساعتها الذكية هو "ووتش أو إس 6"، وآخر لحاسوب آيباد اللوحي الذي سيعمل بنظام خاص به وهو "آيباد أو إس 13".

الصفحة الرئيسية في موقع آبل المخصصة لبث الحدث مباشرة (آبل)

كيف تشاهد حدث آبل الخاص مباشرة على الإنترنت

كما هو متبع دائما، فإنه يمكن مشاهدة الحدث مباشرة بزيارة موقع آبل، لكن هذا العام جعلت الشركة متابعة الحدث أسهل من أي وقت مضى من خلال بثه مباشرة على يوتيوب، حتى يتمكن مستخدمو آيفون وأندرويد على السواء من متابعته على أجهزتهم الذكية. وتسهيلا للقراء يمكن متابعته من هذه الصفحة مباشرة.

أما إذا أردت مشاهدة الحدث على تلفزيونك، فبإمكانك استخدام خدمة "إير بلاي" لبث الحدث على جهاز "آبل تي في" أو استخدام متصفح غوغل كروم وجهاز كرومكاست لإتمام المهمة ذاتها.