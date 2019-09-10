احذفها من جهازك الأندرويد فورا.. 24 تطبيقا ملوثا ببرمجية "الجوكر" الخبيثة

لا يمر يوم إلا ويكتشف العديد من التطبيقات التي وجدت طريقها لمتجر تطبيقات غوغل بلاي وتم تنزيلها مئات آلاف المرات، لكنها تحمل في شيفرتها برمجيات خبيثة تضر المستخدمين.

وهذه المرة فإن البرمجية الخبيثة -التي اكتشفت في نحو 24 تطبيقا- تدعى "جوكر" (Joker) بحسب إليكسج كوبرينز الباحث الأمني بشركة "سي أس آي أس" للأمن السيبراني .

وصُممت هذه البرمجية تحديدا لتسجيل المستخدمين سرا بخدمات الاشتراكات المدفوعة، وهو شيء قد لا يلاحظون أنهم قاموا به إلا إذا كانوا يتابعون كشف الحساب الشهري لبطاقاتهم الائتمانية.

يقول كوبرينز "على سبيل المثال، في الدانمارك، يمكن للجوكر تسجيل الضحية سرا في خدمة بخمسين كرونا دانماركيا أسبوعيا (نحو 6.71 يوروهات). وتعمل هذه الإستراتيجية من خلال أتمتة التفاعل اللازم مع صفحة الويب للاشتراك الممتاز بالخدمة، حيث يتم إدخال رمز العرض من مقدم الخدمة، ومن ثم انتظار رسالة "أس أم أس" مع رمز التأكيد واستخراج هذا الرمز باستخدام التعبيرات العادية. وأخيرا، يقدم الجوكر الشيفرة المستخرجة لصفحة الويب الخاصة بالعرض من أجل إجازة الاشتراك الممتاز".

ورغم أن غوغل أزالت تلك التطبيقات الخبيثة من متجرها بلاي ستور، فإنها استطاعت تحقيق أكثر من 472 ألف عملية تحميل قبل اكتشافها.

فإذا كان لديك أي من تلك التطبيقات مثبت بهاتفك أو حاسوبك اللوحي الأندرويد -أو ما هو أسوأ أنك تستخدمها بالفعل- فقد حان الوقت لحذفها بأسرع وقت ممكن.

وهذه التطبيقات هي:

Advocate Wallpaper

Age Face

Altar Message

Antivirus Security - Security Scan

Beach Camera

Board picture editing

Certain Wallpaper

climate SMS

Collate Face Scanner

Cure Camera

Dazzle Wallpaper

Declare Message

Display Camera

Great VPN

Humour Camera

Ignite Clean

Leaf Face Scanner

Mini Camera

Print Plant scan

Rapid Face Scanner

Reward Clean

Ruddy SMS

Soby Camera

Spark Wallpaper

فإذا حصل وأن استخدمت أيا من التطبيقات السابقة، فيستحسن التحقق من حسابك في غوغل بلاي من أجل أي اشتراكات غير متوقعة، رغم أنك قد لا تجد شيئا هناك، لهذا عليك مراجعة كشف حساب بطاقتك الائتمانية أو البنك ابتداء من يونيو/تموز لهذا العام، وهو الشهر الذي بدأت فيه برمجية الجوكر أحدث عملياتها من أتمتة الاشتراكات.

وينصح موقع لايف هاكر، المعني بأخبار التقنية، بأن تبلغ أيضا جهات الاتصال لديك في حال تبين وجود أحد التطبيقات السابقة على جهازك، وذلك لأن الجوكر يستطيع سرقة كامل جهات الاتصال لديك وتحميلها إلى خادم الجهة المتحكمة.