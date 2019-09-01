ويندوز 10 سيتيح لك إعادة تثبيت نظام التشغيل من السحاب

حتى الآن فإن إعادة تثبيت نظام التشغيل ويندوز 10 على حاسوبك تعني استخدام نسخة محلية، سواء نسخة محفوظة مسبقا على حاسوبك الشخصي أو استخدام وسيط خارجي (مثل قرص مدمج أو بطاقة فلاش)، لكن قريبا ستكون المسألة مجرد تحميل نسخة النظام من السحاب.

فإلى جانب التعديل في "نمط الحاسوب اللوحي" (tablet mode) فإن النسخة التجريبية الأخيرة من ويندوز 10، المتاحة لمشتركي برنامج "ويندوز إنسايدر"، تتضمن خيار "تحميل ويندوز" عندما تريد إعادة تعيين (reset) حاسوبك الشخصي، أو بمعنى آخر إعادة تثبيت نظام التشغيل مجددا.

وتشبه هذه الميزة خيارا متوفرا لمستخدمي حواسيب ماك منذ سنوات، حيث يمكن للمستخدمين الذين يملكون اتصالا سريعا بالإنترنت تحميل نسخة جديدة من نظام ماك أو إس من السحاب. ولا يحتاج المستخدم إلى حيز من القرص الصلب في جهازه للنسخ الاحتياطي أو بطاقة فلاش لإتمام العملية.

وتشدد شركة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت على أن هذ العملية ستؤدي إلى حذف كافة تطبيقاتك الحالية وبياناتك إذا اخترت "حذف كل شيء".

لكن -كما يشير موقع إنغادجيت المعني بشؤون التقنية- يجب التذكر أن هذه النسخة من ويندوز 10 لا تزال تجريبية ومن الأفضل الانتظار حتى صدور النسخة النهائية المنقحة قبل وضع مصير حاسوبك الشخصي في خيار إعادة تثبيت ويندوز من السحاب.

لكن بمجرد وصول تلك النسخة النهائية فإنها ستكون حلا قيما إذا واجهت مشكلة في ويندوز وأردت إصلاحا موثوقا.