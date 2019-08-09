هواوي تتحدى ترامب بإطلاقها جهازا يستخدم نظام تشغيلها الجديد هارموني

أعلنت هواوي رسميا عن نظام تشغيلها الجديد هارموني، وهو نظام التشغيل الذي يشاع أنه تم تطويره ليحل محل اعتمادها على نظام أندرويد، وسيعرف البرنامج باسم هونغ مينغ في الصين.

وسيكون أول منتج يستخدم نظام تشغيل هارموني جهاز هونر فيجين تي في Honor Vision TV، الذي سيتم إطلاقه في الصين غدا السبت (10 أغسطس/ آب الجاري).

وتقول الشركة إن نظام التشغيل يمكن استخدامه في كل شيء من الهواتف الذكية إلى التلفاز الذكي ومكبرات الصوت الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء مثل أجهزة الاستشعار.

فضل ترامب

دار كثير من التكهنات حول نظام التشغيل الداخلي لشركة هواوي منذ أن أوقفت غوغل ترخيص أندرويد الخاص بالشركة في مايو/أيار الماضي، بعد قرار الحكومة الأميركية بوضع هواوي على قائمة الكيانات المحظورة.

ولم تخفِ هواوي حقيقة أنها كانت تعمل على نظام التشغيل الخاص بها، ولكن إلى أي مدى سيكون بمقدورها أن تعمل بديلا لنظام أندرويد.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى استعدادها لتخفيف القيود المفروضة على الشركة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال كبار المسؤولين إن الإدارة ستمنح تراخيص للتعامل مع هواوي في الحالات التي لن يتأثر بها الأمن القومي.

ومع ذلك، ذكرت بلومبرغ أمس أن البيت الأبيض يؤجل قراره بشأن إصدار هذه التراخيص في أعقاب قرار الصين وقف شراء السلع الزراعية الأميركية.

هارموني يستبدل الأندرويد بسهولة

أخبر ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلكين، المشاركين في مؤتمر مطوري هواوي، أن "هارموني أو أس" هو "أول نظام تشغيل يستخدم لجميع السيناريوهات".

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة هواوي أيضا، إن النظام الأساسي سيدعم في النهاية مجموعة من التطبيقات، مع العلم أن تطبيقات "أتش تي أم أل5" و"لينوكس" و"أندرويد" ستكون متوافقة أيضا.

ويضيف ريتشارد "سيكون بإمكانهم جميعا تشغيل نظام التشغيل الخاص بنا في المستقبل".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، أن هارموني يمكن أن يحل محل أندرويد على هواتفها الذكية "في أي وقت"، لكنهم سوف يلتزمون في الوقت الحاضر بمنصة غوغل.

وأوضح ريتشارد "إذا لم نتمكن من استخدام أندرويد في المستقبل، فيمكننا التبديل على الفور إلى هارموني"، مضيفا أن الترحيل من أندرويد إلى النظام الجديد لا يمثل صعوبة كبيرة.