نصائح الخبراء الألمان بشأن محركات البحث والخصوصية

عند البحث عن المعلومات في السابق كان المرء يلجأ إلى القواميس والموسوعات والكتب والمجلات، أما الآن فإن عملية البحث تتم عن طريق شبكة الإنترنت بواسطة محركات البحث، للحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بالجوانب السياحية أو الطبيعية أو حتى وصفات الطعام.

وهناك تأثير كبير لمحركات البحث على المعلومات، التي تظهر للمستخدم. ونظرا لأن هذه التأثيرات ليست بسيطة، بل إنها قد تتعلق بالأمور الصحية والمعلومات الحساسة والبيانات المهنية، فمن المنطقي أن يسأل المرء نفسه: كيف تظهر نتائج عمليات البحث، حتى إذا ظلت خوارزميات البحث الفعلية من الأسرار التجارية في كل الأحوال.

فهرس خاص

في البداية من المهم أن يدرك المستخدم أن هناك عددا قليلا فقط من محركات البحث يحتفظ بفهرسه الخاص، وذلك لأسباب تتعلق بالتكاليف.

ويقول كريستيان بيتش من جمعية ديجيتل كوريج الألمانية إن الفهرس هو عبارة عن مجموعة الكلمات الرئيسية التي يمكن البحث فيها بسرعة، من أجل العثور على صفحات الويب التي تتضمن المحتويات المطلوبة في شبكة الإنترنت.

وتضم قائمة محركات البحث -التي تعتمد على فهرس خاص بها- غوغل وبنغ ويانديكس وبادو الصيني، وتشتهر بعدم وجود شفافية في عمليات البحث.

وأوضحت هيئة اختبار السلع الألمانية أن الكثير من الشركات تعتمد على تقنيات البحث من الشركات الأخرى، وتقوم بدمجها في بواباتها الإلكترونية، وقد قامت الهيئة بإجراء اختبار لمحركات البحث خلال ربيع 2019.

وأظهرت النتائج أن غوغل يوفر أفضل نتائج البحث مع الأسئلة الافتراضية، غير أن الشركة الأميركية تقوم بجمع بيانات المستخدم، وهو ما كلفها عدم حصولها على المركز الأول في الاختبار.

كما تم توجيه هذا الانتقاد إلى مايكروسوفت بنغ أيضا بشأن طريقة التعامل مع بيانات المستخدم.

وتصدر ستارت بيغ نتائج اختبار الهيئة الألمانية، حيث أكدت الشركة الهولندية عدم وجود عيوب فيما يتعلق بسياسة الخصوصية، كما أن التطبيقات كانت غير حرجة بالنسبة لسلوكيات نقل البيانات، علاوة على أن نتائج البحث كانت جيدة ولكنها لم تكن في مستوى غوغل.