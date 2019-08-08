سامسونغ تطرح غالاكسي نوت 10 و10 بلس.. وهذه المواصفات والأسعار
كشفت شركة سامسونغ خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد بمدينة بروكلين عن هاتفها الذكي الجديد غالاكسي نوت 10 (Galaxy Note 10)، بالإضافة إلى نسخة جديدة بشاشة أكبر حجما تحت اسم غالاكسي نوت 10 بلس.
الشاشة
ويأتي هاتف نوت 10 الجديد بشاشة بقياس 6.3 بوصات، وبدقة 2280×1080 بيكسلا، وبكثافة 401 بيكسل في البوصة الواحدة، في حين يأتي نوت 10 بلس بشاشة من قياس 6.8 بوصات، وبدقة 3040×1440 بيكسلا، وبكثافة 498 بيكسلا في البوصة الواحدة.
وصنعت سامسونغ إطارات الهواتف من الألمنيوم المقاوم للخدش، المصنفة وفقًا لمعيار أي بي 68 (IP68)، بحيث يمكنها تحمل الوجود تحت الماء لمسافة 1.5 متر لمدة ثلاثين دقيقة، مع زجاج الحماية كورنج غوريلا غلاس 6 (Corning’s Gorilla Glass 6) الذي يمكنه تحمل ما يصل إلى 15 سقوطا متتاليا من ارتفاع متر واحد على الأسطح الخشنة.
وتطلق شركة سامسونغ اسم "أنفينتي-أو" (Infinity-O) على التصميم الذي يتضمن حفرة في أعلى وسط الشاشة، تتضمن الكاميرا الأمامية.
الكاميرا
وتوفر سامسونغ هاتف غالاكسي نوت 10 بعدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسلا بفتحة متغيرة f/1.5/2.4، مع تثبيت بصري للصورة وتركيز تلقائي ومجال رؤية 77 درجة، وعدسة ثانية بدقة 16 ميغابيكسلا واسعة بفتحة f/2.2، مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميغابيكسلا بفتحة f/2.1، مع تثبيت بصري للصورة ومجال رؤية 45 درجة.
في حين يأتي هاتف غالاكسي نوت 10 بلس بعدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسلا بفتحة متغيرة f/1.5/2.4، مع تثبيت بصري للصورة وتركيز تلقائي ومجال رؤية 77 درجة، وعدسة ثانية بدقة 16 ميغابيكسلا واسعة بفتحة f/2.2، مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميغابيكسلا بفتحة f/2.1، مع تثبيت بصري للصورة ومجال رؤية 45 درجة، إلى جانب كاميرا "تي أو أف ديبث فيجين" (ToF DepthVision).
ويحتوي كلا الجهازين على كاميرا أمامية بدقة عشرة ميغابيكسلات بفتحة f/1.9، ومجال رؤية بزاوية 80 درجة، ويمكن للهاتفين تسجيل مقاطع بدقة (4K).
|هاتف نوت 10 الجديد بشاشة بقياس 6.3 بوصات، في حين يأتي نوت 10 بلس بشاشة 6.8 بوصات (رويترز)
المعالج والبطارية
وتعمل الهواتف بواسطة معالج سنابدراغون 855 (Snapdragon 855) من كوالكوم، ومن المحتمل أن تحصل نسخ أميركا الشمالية واللاتينية وهونغ كونغ والصين واليابان على رقاقة كوالكوم.
وتتضمن الهواتف ميزة الشحن السريع من سامسونج المسماة "سوبرفاست" (Superfast)، التي توفر ساعة من الاستخدام مقابل الشحن لدقائق معدودة عبر شاحن بقدرة 45 واطا، مع دعم الهواتف لميزة الشحن اللاسلكي حتى قدرة 12 واطا للهاتف الأصغر و20 واطا للهاتف الأكبر.
وحسنت سامسونغ ميزة مشاركة الطاقة، التي تتيح استخدام الهواتف لإعادة شحن الملحقات الأخرى لاسلكيًّا عن طريق وضعها على الجزء المسطح من الأغطية الخلفية للهواتف أسفل الكاميرا، حيث إنها توفر الآن سرعة شحن لاسلكي تصل إلى 15 واطا.
ويأتي هاتف غالاكسي نوت 10 ببطارية بسعة 3500 ميلي أمبير، في حين يتضمن هاتف غالاكسي نوت 10 بلس بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير.
ميزات جديدة
ومن بين الأشياء البارزة في الجهاز مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج تحت الشاشة، وبطاريات كبيرة سريعة الشحن، ومعالج سريع، وقلم أس (S) المطور مع ميزة التعرف على الأوامر بالإشارة.
وتأتي سلسلة غالاكسي نوت 10 مزودة بقلم (أس) الحساس لما يصل إلى 4096 مستوى من الضغط، مع وجود خادم بلوتوث، ويرتبط الهاتف بالقلم لإلغاء قفل الهاتف وتنشيط الكاميرا والتنقل بين العدسات والتحكم في تشغيل الموسيقى، إلى جانب ميزة الإيماءات، مثل إيماءات هاتف إل جي (جي8 ثن كيو).
|سلسلة غالاكسي نوت 10 مزودة بقلم أس مع وجود خادم بلوتوث ويرتبط الهاتف بالقلم لإلغاء قفل الشاشة (رويترز)
الأسعار
ويبدأ سعر نوت 10 من 949 دولارًا، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايتات وذاكرة تخزين بسعة 256 غيغابايتا.
أما سعر نوت 10 بلس فيبدأ من 1099 دولارًا مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 غيغابيتا وذاكرة تخزين بسعة 256 غيغا بايتا، ويمكنك دفع مئة دولار إضافية للحصول على ذاكرة تخزين 512 غيغابايتا.
وتتاح كلا النسختين للطلب المسبق ابتداءً من اليوم، على أن تصل إلى المستخدمين بتاريخ 23 أغسطس/آب الجاري.
ميزات اختفت
وألغت سامسونغ الماسح الضوئي للقزحية، وهي العلامة المميزة لهواتف نوت منذ عام 2016، وحل محله مستشعر الإضاءة المحيطة وسماعة الأذن.
وتتضمن الهواتف في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية العدسة مع "فلاش"، أما الجزء السفلي فيشمل منفذ "يو أس بي-سي" (USB-C) ومكبر صوت يعمل مع سماعة الأذن لتقديم صوت "ستيريو"، في حين تتواجد على الجانب الأيسر أزرار الصوت بجوار زر الطاقة.
وتفتقد نماذج هذا العام من هواتف جالاكسي نوت 10 إلى زر "بيكسبي" (Bixby)، ومنفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ميليمترات، كما أن جهاز الاستشعار الخاص بالصحة غير موجود، الذي يأخذ القياسات الحيوية، مثل معدل ضربات القلب، والأكسجين في الدم، وضغط الدم.
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