7 اختراعات جعلت من التسعينيات زمن التكنولوجيا الجميل

ويصنف هذا العقد عبر التاريخ باعتباره العقد الذي بدأ فيه عصر التكنولوجيا الرقمية في التطور. ومن المثير للاهتمام أن بعض التكنولوجيا في العقود السابقة استبدلت بنسخ أفضل وأحدث منها.

1- الشبكة العالمية أوكسجين الاختراعات

ستواصل الشبكة العالمية حرفيا تغيير مجرى التاريخ بعد أن جعلت العالم أقرب بكثير. وقد اخترع تيم بيرنز لي شبكة الويب العالمية عام 1989. وأراد عالم الحاسوب لدى مؤسسة سيرن خلق وسيلة أفضل وأكثر فعالية لتبادل المعلومات.

كان لي يدرك جيدا أن ملايين أجهزة الحاسوب يتم توصيلها معا عبر الإنترنت سريع التطور. أدرك العالم البريطاني أنه يمكنه مشاركة المعلومات من خلال استخدام تقنية ناشئة تسمى النص التشعبي.

كتب لي بحلول عام 1990 التقنيات التأسيسية الثلاث للويب التي تستخدمها اليوم، أتش تي أم أل و يو آر أل وأتش تي تي بي. ثم انتقل إلى كتابة أول محرر (متصفح) ويب.

وشهدت نهاية عام 1990 أول صفحة ويب، وفي عام 1991 دعي أشخاص من مجتمع سيرن للانضمام إلى هذا المجتمع الجديد.

اخترع السيد تيم بيرنز لي شبكة الويب العالمية عام 1989 (رويترز)

2- غوغل والبحث في أكوام المعلومات

كم مرة في اليوم تستخدم غوغل؟ والأفضل من ذلك، فكر في عدد الأشخاص الذين يستخدمون غوغل كل يوم. تعتبر غوغل اليوم أكثر الشركات نفوذا وقوة في العالم. وقد التقى المؤسسان لاري بيج وسيرجي برين في عام 1995 في جامعة ستانفورد.

بحلول العام التالي، كان صديقا الكلية مستمرين بكتابة برنامج لمحرك البحث الذي تعرفه وتحبه اليوم. في عام 1998 تم تأسيس غوغل رسميا.

تعتبر غوغل اليوم أكثر الشركات نفوذا وقوة في العالم (غيتي)