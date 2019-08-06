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ابتكار مغربي.. طائرات مسيرة تنفذ مهامها دون تدخل بشري

تم تطوير "سكاي نت" في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة وجدة المغربية (الأناضول)
تم تطوير "سكاي نت" في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة وجدة المغربية (الأناضول)

ابتكر باحثون مغاربة تقنية للذكاء الاصطناعي تضاف إلى نظام تشغيل الطائرات المسيرة (من دون طيار)، فتمكنها من أداء مهامها المبرمجة تلقائيا دون الحاجة إلى توجيه بجهاز تحكم من الأرض.

وأطلق الباحثون على هذا المشروع اسم "سكاي نت" (Sky Net)، وتم تطويره في مختبر الأنظمة الإلكترونية والحاسوب والصورة، في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة وجدة شمال شرقي المغرب.

وقد حصل المشروع على تمويل من إحدى الشركات الخاصة التي أسسها خريجون من المدرسة نفسها، يضمن استيراد الطائرات المسيرة من الخارج، ليعمل الفريق على إعادة تركيبها وإضافة التقنية الجديدة إلى نظام التشغيل.

وتمكن هذه التقنية الطائرات من الإقلاع وإنجاز مهامها المبرمجة والهبوط دون الحاجة إلى جهاز تحكم أو وجود شخص لتوجيهها من على الأرض.

وشرعت الشركة في تسويق التقنية المغربية الجديدة عبر مشروع "فيش غارد" (FishGuard) في جمهورية سيشل التي استعانت بتلك الطائرات المزودة بتقنية "سكاي نت" لمواجهة قوارب الصيد غير المشروعة، حيث تتمكن الطائرات من تنظيم جولات مراقبة جوية لمجال يصل إلى سبعمئة كيلومتر.

الابتكار يمكن الطائرة المسيرة المزودة بتقنية سكاي نت من مراقبة حرائق الغابات وتنفيذ مهام بيئية أخرى (الأناضول)

كما يمكن للطائرات المزودة بتقنية "سكاي نت" تنفيذ مهام في مجالات أخرى، مثل مراقبة حرائق الغابات وكل ما يتعلق بالمراقبة البيئية، ونقل الأدوية إلى سكان المناطق النائية أو المنكوبة.

وقال مدير مختبر الباحثين محمد بالرحمون لوكالة الأناضول "إن الباحثين يعملون على ابتكارات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتم الكشف عنها قريبا، من بينها ابتكارات في المجال الطبي، مثل ابتكار يضمن لمرضى السكري تغذية سليمة تراعي مرضهم المزمن، وآخر يضمن القيام بالعلاج الطبيعي بطريقة أكثر فاعلية.

المصدر : وكالة الأناضول
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