آبل تطلق بطاقات ائتمانية.. تعرف عليها

أطلقت شركة آبل بطاقتها الائتمانية الافتراضية اليوم الثلاثاء، بعد تعاونها مع بنك غولدمان ساكس على الإضافة الجديدة لهواتف آيفون؛ مما قد يساعد في تنويع مبيعات عملاق التكنولوجيا بعيدا عن الأجهزة.

وكشفت آبل عن البطاقة في مارس/آذار الماضي، بهدف جذب مقتني هاتف آيفون من خلال إصدار بطاقة تضمن لحاملها استرجاع 2% من قيمة المشتريات، وعدم دفع أي رسوم عند استخدام خدمة الدفع "آبل باي"، وهي عبارة عن تطبيق لإدارة الأموال، والتركيز على خصوصية البيانات.

وقالت آبل إن عددا محدودا من المستهلكين ممن أبدوا اهتماما بالبطاقة ستصلهم تنبيهات اليوم الثلاثاء تطلب منهم التسجيل للاشتراك.

والبطاقة مصممة للعمل على هواتف آيفون، حيث يمكن للمستخدم تسجيل الاشتراك في البطاقة وبدء استخدامها فورا بعد الحصول على موافقة تطبيق "آبل واليت" ونظام "آبل باي".

وتوفر آبل خيار استخراج بطاقة فعلية مصنوعة من مادة التيتانيوم، لكن هذه البطاقة لن تحمل أي أرقام.

ورقم البطاقة سيكون مخزنا على رقاقة آمنة داخل الهاتف، وستعمل الرقاقة على ابتكار أرقام افتراضية من أجل الشراء الإلكتروني أو الهاتفي الذي يتطلب أرقاما.

وركزت آبل على الخصوصية، قائلة إن معلومات الشراء ستكون مخزنة في هاتف المستخدم، ولا يمكنها الاطلاع على المعلومات.

ولن يُسمح لغولدمان ساكس باستخدام البيانات لأغراض التسوق، حتى إن كان هذا لبيع منتجات البنك الأخرى.

وأشار محللون إلى أن الإيرادات بالنسبة لشركة بحجم آبل -التي حققت مبيعات بقيمة 265.6 مليار دولار في السنة المالية 2018- لن تكون في أهمية الحرص على ارتباط العملاء ارتباطا وثيقا بعلامة آبل التجارية.

وقال بن باجارين -أحد المحللين في مؤسسة كرييتيف ستراتيغيز البحثية- "إذا نجح الأمر فسيكون هذا دافعا جديدا يجعلك تظل مخلصا بشدة لآبل، وغارقا في بيئة آبل حتى إذا ظهر ما هو أفضل منها".