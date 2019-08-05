لم يمنعها مقتل 51 مسلما.. شركة كلودفلار تحظر موقع "شان 8" بعد إل باسو

قالت شركة الأمن السيبراني الأميركية كلودفلار الاثنين إن الشركة ستنهي خدماتها للوحة الرسائل عبر الإنترنت "شان 8" (8 chan) بعد أن استخدم أحد الإرهابيين منتدى الرسائل قبل قتل عشرين شخصا في متجر والمارت في إل باسو، بولاية تكساس الأميركية السبت.

ويعتقد أن مطلق النار نشر بيانًا من أربع صفحات في موقع "شان 8"، واصفا الهجوم بأنه "استجابة للغزو الإسباني لتكساس".

تم التعرف على المشتبه به رسميًّا على أنه رجل أبيض يدعى باتريك كروسيوس وعمره 21 عامًا من ألين، تكساس، وهي إحدى ضواحي دالاس على بعد 1.046 كيلومتر شرق إل باسو.

وعبر المشتبه به على صفحته في "شان 8" عن دعمه للإرهابي الذي قتل 51 شخصًا في مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا في مارس/آذار الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كلودفلار" ماثيو برينس في إحدى المدونات الإلكترونية "لقد أرسلنا للتو إشعارًا بأننا ننهي ارتباطنا بموقع شان 8 كعميل فعال في منتصف الليلة بتوقيت المحيط الهادئ".

وقال برينس "بناءً على الأدلة التي رأيناها، يبدو أن المسلح نشر المواد على الموقع مباشرة قبل بدء هجومه المروع على إل باسو وول مارت وقتل عشرين شخصًا".

وأضافت مدونة الرئيس التنفيذي أنه رغم أن "شان 8" لم تنتهك القانون من خلال عدم الإشراف على المحتوى "المليء بالكراهية" الذي ينشره مستخدموها، فإنها "خلقت بيئة تكشف عن انتهاكها لروحها".