كيف تغير آبل طريقة تصفّحك للويب على جهاز الآيباد والآيفون؟

سفاري 13 سيغير بعض الوظائف السابقة للمتصفح، مثل تفعيل خاصية حظر المحتوى وإضافة زر جديد داخل المتصفح (الفرنسية)

إعدادات الموقع

وذكر كاتب المقال أن سفاري 13 سيغير بعض الوظائف السابقة للمتصفح، مثل تفعيل خاصية حظر المحتوى وإضافة زر جديد داخل المتصفح. ويمكن التحكم بالعديد من الإعدادات من خلال هذا الزر، على غرار منح الإذن باستخدام الكاميرا والميكروفون وبعض الإعدادات المفيدة الأخرى.

الإغلاق الآلي للصفحات غير المستخدمة

وأورد الكاتب أن المتصفح يتضمن ميزة إضافية جديدة، وهي خاصية إغلاق الصفحات غير المستخدمة بشكل آلي للحرص على عدم استنزاف موارد الذاكرة التي يمتلكها الجهاز.

ويرجع سبب ذلك إلى أن متصفح سفاري يفتح صفحة جديدة كلما أعاد المستخدم فتحه، مما يترك كثيرا من الصفحات غير المستخدمة في الخلفية.



ويمكن لمستخدم المتصفح في نسخته الجديدة أن يضبط الوقت الذي يمكن للصفحات غير المستخدمة أن تستمر في الظهور قبل الإغلاق. فبناء على ذلك، يمكنك الاستفادة من هذه الخاصية من أجل تجربة تصفح جيدة تقوم على الحد من استنزاف موارد الجهاز.



الوضع المظلم

يعتبر الوضع المظلم أحد أبرز الإضافات في نظام تشغيل أي أو إس 13 المرتقب، التي ستفيد متصفح سفاري بشكل كبير. ونظرا لاعتماد محتوى الويب على النصوص، اعتمدت آبل على الوضع المظلم في العرض، لأنه يقلل إجهاد العين ويستهلك طاقة أقل، كما يجعل هاتف المستخدم يبدو أروع من الجميع.



واستنادا إلى ذلك، ستكون المواقع قادرة على تجهيز إصدارات الوضع المظلم للمحتوى الذي تنشره، وهو ما يعتبر عرفا سائدا لدى العديد من المواقع الرائدة. ومع حلول موعد إصدار سفاري 13، ستكون هذه المواقع قد فرغت من تجهيز الوضع المظلم للمحتوى الذي تنشره.

آبل اعتمدت على الوضع المظلم في العرض لأنه يقلل إجهاد العين ويستهلك طاقة أقل، كما يجعل هاتف المستخدم يبدو أروع من الجميع (غيتي إيميجز)

إدارة موارد الذاكرة بشكل أفضل

وتطرق الكاتب إلى التغييرات التي ستطرأ على المتصفح الجديد والتي سيكون تأثيرها بإدارة الذاكرة بشكل مباشر وتجعل تجربة المستخدم أفضل. وسيقلل ذلك من وقت العرض الأولي لصفحات الويب بشكل عام، وذلك عن طريق تقليل مقدار الذاكرة التي يستهلكها الهاتف لقراءة لغة "جافا سكريبت" البرمجية.



وأضاف الكاتب أن هذه الخاصية الجديدة تعزز أداء مؤشر الرسوميات موشن مارك بنسبة 10%. وبشكل عام، يمكن أن تقود هذه الخاصية إلى تجربة تصفح أسرع، التي تعد دائما ميزة رئيسة لأي متصفح.



تصفح أكثر أمانا

ولعل أبرز ميزات متصفح سفاري 13 هي خاصية تسجيل الدخول بواسطة حساب آبل، كما هي الحال مع حساب غوغل وفيسبوك. وتتيح هذه الميزة إمكانية تصفح مواقع الويب ودخول التطبيقات بنقرة واحدة، حيث يكفي المستخدم أن ينقر على حساب آبل الخاص به، ناهيك عن كون الشركة قد صرحت بأنها لن تتبع نشاطه الإلكتروني لتبيع بياناته إلى شركات أخرى.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل تفرض نفسها بصفتها شركةً تعنى بخصوصية المستخدمين بطريقة أفضل من فيسبوك. ويبدو أن الشركة الأميركية قد بدأت في جمع بيانات المستخدمين في وقت متأخر نسبيا، مما يجعلها تتخلف عن ركب الشركات التي تقوم بذلك، على غرار غوغل وفيسبوك.



وخلص الكاتب إلى القول إن متصفح سفاري 13 يحتوي على مجموعة كاملة من ميزات مكافحة التتبع التي تعمل بشكل خفي، ناهيك عن خاصية تسجيل الدخول بواسطة حساب آبل، وهو ما يضيف مزيدا من الأمان إلى تجربة الاستخدام بشكل أفضل من معظم المتصفحات التي يمكنك الحصول عليها اليوم.

