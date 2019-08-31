بعد مارك زوكربيرغ وبشتاي...اختراق حساب مؤسس تويتر وترامب لا يرى خطرا في ذلك

تعرض الحساب الرسمي لمؤسس شركة تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي للاختراق، وعرض المخترق مجموعة تغريدات تضمنت إهانات عرقية لمتابعي الحساب الذين يتجاوز عددهم 4.21 ملايين، في حين أعرب رئيس أقوى دولة في العالم عن أمله بألا يصل المخترقون لحسابه.

وردت شركة تويتر على الحدث بتغريدة تقول إنها على علم بأن حساب جاك قد اخترق، وإنها تحقق في الحدث.

وكانت إحدى التغريدات قد زعمت أن الزعيم النازي (أدولف هتلر) كان بريئًا، في حين احتوت تغريدات أخرى تعليقات عنصرية ضد الأميركيين الأفارقة واليهود.

وحدث الاختراق في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، واستمر لمدة قبل حذف تويتر تلك التغريدات، وأعادت الحساب إلى حالته السابقة.

يُشار إلى أن حادثة اختراق حساب جاك دورسي لا تعد الأولى لاختراق حساب لشخصية معروفة، إذ اخترق حساب مؤسس ورئيس شركة فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ في يونيو/حزيران 2016، وفي أواخر الشهر ذاته جرى اختراق حساب رئيس شركة غوغل سوندار بيتشاي.

حساب رئيس الولايات المتحدة ليس مهما

تسبب هذا الحادث في إصابة مستخدمي تويتر بالصدمة والتساؤل عما سيحدث إذا كان حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطر، ونوع الضرر الذي يمكن أن يحدثه المتسللون.

وسأل مراسلو البيت الأبيض ترامب عن هذا الاحتمال يوم الجمعة، لكن ترامب بدا غير مبال.

فقد رفض الرئيس التفكير في هذا السيناريو، وقال إنه "يجب ألا يكون سيئًا للغاية" إذا حدث ذلك.

وأضاف "حسنًا، آمل ألا يخترقوا حسابي. لكن، في الواقع، إذا فعلوا ذلك، فلن يعرفوا أكثر مما كتبت، أليس كذلك؟ لا ينبغي أن يكون سيئا للغاية".

ويضم حساب ترامب 63.7 مليون متابع، وكثيرا ما ينشر تغريدات تخص السياسة. وتساءل البعض عما سيحدث إذا سيطر أحد المتسللين وبدأ بتغريد معلومات كاذبة حول التهديدات الأمنية أو التحالفات السياسية أو حتى الحرب.