12 ساعة عمل أسبوعيا.. هذا ما يعد به مؤسسا علي بابا وتسلا

قال مؤسس موقع علي بابا الصيني -والذي كان منذ زمن طويل يدافع عن ثقافة العمل الشديدة بالصين- إن الناس يجب أن يكونوا قادرين على العمل لمدة 12 ساعة فقط في الأسبوع مع وجود الذكاء الاصطناعي.

وجاء حديث جاك ما بمؤتمر للذكاء الاصطناعي العالمي انعقد في شنغهاي الخميس، حيث قال إن الناس يمكن أن يعملوا أقل من ثلاثة أيام أسبوعيا، وأربع يوميا بمساعدة التقدم التكنولوجي وإصلاح النظم التعليمية. وقد تحدث جاك ما على المسرح مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

واستشهد جاك ما بالكهرباء كمثال على "كيف أن التطورات في التكنولوجيا يمكن أن توفر وقت الفراغ". فبفضل الكهرباء جعلنا الناس تقضي وقتا أطول حتى تتمكن من الذهاب إلى حفلة. ويعتقد أنه بسبب الذكاء الاصطناعي سيكون للناس المزيد من الوقت للاستمتاع بنشاطاتهم.

ويضيف جاك ما أنه على مدى السنوات العشر أو العشرين المقبلة، يجب التركيز على إصلاح نظام التعليم، والتأكد من أن أطفالنا يمكنهم العثور على وظيفة، وهي وظيفة لا تتطلب سوى ثلاثة أيام في الأسبوع وأربع ساعات يوميا.

كلام مناقض

صادق جاك ما هذا العام على القانون سيئ السمعة بقطاع التكنولوجيا في الصين يوجب العمل 12 ساعة في اليوم وستة أيام أسبوعيا، وهو أمر شائع جدًا بالصين. وفي أحد التدوينات قام أغنى رجل هذا العام بطرد الأشخاص الذين يتوقعون نمط مكتب نموذجي لمدة ثماني ساعات مما تسبب بسخط شعبي متزايد.

وقال جاك ما الخميس "أنا لست قلقًا بشأن الوظائف" وهو متفاؤل بأن الذكاء الاصطناعي سيساعد البشر بدلاً من القضاء على عملهم فـ "أجهزة الحاسوب لديها فقط رقائق، أما البشر فلديهم قلب. وهو الذي تأتي منه الحكمة".

يطالبان بتغيير التعليم

وقال جاك ما إن نظام التعليم الحالي عفا عليه الزمن -على غرار الفترة الصناعية- ويتوقع يومًا تستطيع فيه الآلات التغلب على البشر بمجالات الذاكرة والمهارات المتكررة.

وقال إن أنظمة التعليم في المستقبل تحتاج مساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر إبداعًا. ووافق ماسك جاك ما بهذا الخصوص، دون أن ينسى أن يروج لمشروعه نيرولنك الذي يحاول دمج العقل البشري مع الذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك "الطريقة التي يعمل بها التعليم الوقت الحالي ذات نطاق ترددي منخفض، فهي بطيئة للغاية، والمحاضرات هي الأسوأ. في المستقبل مع نيورولنك يمكنك فقط تحميل أي موضوع لذاكرتك على الفور، وسيكون شبيها بمسلسل ماتركس" .