العد التنازلي لآيفون الجديد.. ماذا أعدت آبل لموعدها السنوي؟

وزعت شركة آبل الأميركية دعوات لحضور حدثها الرئيسي هذا العام الذي من المقرر أن يعقد بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول القادم، وسوف تعلن فيه عن النسخة الجديدة من هاتف آيفون.

وجاء في الدعوة -التي نشرت على الموقع- أن حدث آبل الخاص سيعقد في 10 سبتمبر/أيلول في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (8 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

ووجهت آبل الدعوات إلى الصحفيين حول العالم للحضور إلى مسرح ستيف جوبز في مقر آبل الرئيسي حيث سيعقد الحدث.

وتحرص آبل على إطلاق منتجها الأشهر كل عام في نفس التاريخ تقريبا، وهو دائمًا الحدث الأهم والأكثر شهرة للشركة الأميركية.

ومن المتوقع هذا العام أن نرى آيفون الجديد والذي تقول التسريبات إنه سيكون تحت اسم آيفون 11 أو آيفون برو.

ويقول المحلل باولو بيسكاتور إن إطلاق آيفون الجديد بالتأكيد قريب جدا، كما أن هناك الكثير من التسريبات التي تحدثت عن مواصفات الجهاز بالفعل. ولكن يجب أن نتوقع بعض المفاجآت.

ويتابع الخبير لصحيفة ذي صن البريطانية أنه لا شك سيكون هناك تركيز كبير على الكاميرا والتصوير بما يتماشى مع التقليد المتبع خلال السنوات السابقة، ولمنافسة المنتجات الحالية بالسوق.

ويضيف بيسكاتور: ولكن التحدي الأكبر يكمن في إصدار ميزات ثورية جديدة وتصميم حديث.

أجهزة أخرى

ويعتقد أيضا أن تعلن آبل عن مجموعة مختارة من طرز آيباد المعاد تصميمها بما في ذلك طراز "رخيص" جديد.

وهناك احتمال لإطلاق آبل واتش 5، بالإضافة إلى آبل آير بود 3.

وستكون الخدمات أيضًا على رأس جدول الأعمال، لذا نتوقع أن نسمع المزيد من التفاصيل حول خدمات آبل تي في بلس وآبل آركاد للألعاب وبطاقة آبل الائتمانية.

بالطبع، كل هذه التنبؤات ستكشفها آبل في موعد حدثها يوم 10 سبتمبر/أيلول، وحتى ذلك الحين لا يمكن إلا الانتظار.