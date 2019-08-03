تحت الضغط وخوفا من التقسيم.. فيسبوك يضع اسمه على واتساب وإنستغرام

بدأ فيسبوك في إضافة اسمه إلى بعض الشاشات على منصة مشاركة الصور الخاصة (إنستغرام) هذا الأسبوع، مما يعتبر أول الروابط التي يعلن فيها الموقع للمستخدمين ملكيته لمنصة الصور الشهيرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أكبر شركة لوسائل التواصل دعوات متزايدة من المنظمين بجميع أنحاء العالم لمزيد من الشفافية حول ممارسات خصوصية البيانات، وكيف ومع من يشارك موقع فيسبوك معلومات المستخدم.

كما سيضيف الموقع أيضًا اسمه إلى خدمة مراسلة واتساب، حسبما تقول المعلومات.

من فيسبوك.. مع التحية

وعلى الرغم من عدم الظهور على الفور للمستخدمين، يمكن رؤية جملة "إنستغرام من فيسبوك" (Instagram من Facebook) على بعد بضع نقرات أسفل صفحة الإعدادات بتطبيق إنستغرام على بعض أجهزة "أي أو أس".

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "نريد أن نكون أكثر وضوحا بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءًا من فيسبوك".

وقد دعا بعض المشرعين الأميركيين، بمن فيهم السيناتور إليزابيث وارين المرشحة الديمقراطية للرئاسة، إلى التحرك لتقسيم شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وأمازون.

كما حث كريس هيوز أحد مؤسسي موقع فيسبوك -في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في مايو/أيار- المنظمين الأميركيين على تقسيم فيسبوك إلى ثلاثة.

الابن الأكبر

اشترت شركة فيسبوك إنستغرام وواتساب عامي 2012 و2014، ويستخدم كل منها الآن أكثر من مليار شخص.

ولمنصة إنستغرام دور مهم بشكل خاص في إضافة إيرادات فيسبوك، وتجذب المستهلكين الأصغر سنا بمعدل أسرع بكثير مما يعني المزيد من المعلنين.

وقالت فيسبوك في يوليو/تموز إن القواعد الجديدة وتغييرات المنتجات التي تهدف لحماية الخصوصية ستؤدي إلى إبطاء نمو إيراداتها إلى العام المقبل. كما وافقت على دفع خمسة مليارات دولار تسوية لتحقيق لجنة التجارة الفدرالية الأميركية حول خصوصية بيانات المستخدمين.

وتقوم لجنة التجارة الفدرالية (FTC) أيضًا بالتحقيق في فيسبوك عن السلوك المعادي للمنافسة.